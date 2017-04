El ciclismo español, conmocionado por la muerte de Scarponi

El mundo del ciclismo español se ha mostrado conmocionado por el fallecimiento esta mañana del corredor italiano Michele Scarponi debido a un accidente de circulación durante un entrenamiento en las calles de la zona de Ancona (Marcas, centro de Italia).

A través de las redes sociales, sus compañeros y equipos del pelotón, destacan, sobre todo, "la alegría contagiosa" y la "gran persona" que para ellos representaban las señas de identidad del corredor del Astana.

Alberto Contador, cuyo triunfo en el Giro 2011 fue a para a Scarponi tras su descalificación, escribió en su twitter: "Paralizado y sin palabras ante la noticia sobre el atropello a Scarponi,gran persona y siempre con una sonrisa contagiosa.D.E.P amigo".

Un sentimiento común que expresaron corredores como Alejandro Valverde, reciente vencedor de la flecha Valona,: "Sin palabras. Se marcha una gran persona y un gran ciclista. DEP Michele Scarponi".

"De las personas que pasan por tu vida y dejan huella, de los que no se olvidan. DEP Scarpa (Joaquím Rodríguez, recientemente retirado del pelotón y compañero de mil batallas Scarponi); "No me lo puedo creer ! Una de las mejores personas que he conocido en este deporte ! Imposible !!! D.E.P. Michele Scarponi (José Joaquín Rojas).

Javier Mínguez, seleccionador español de ciclismo en ruta, publicó: "Descanse en paz el bueno de Michele y mi más sentido pésame a su familia. Bruta noticia.".

La cuenta oficial de la Vuelta a España también se hizo eco de la trágica noticia: "Toda la familia de La Vuelta está conmocionada por la trágica muerte de Michele Scarponi. Descanse en paz".

A las condolencias se han sumado también ciclistas colombianos como Sergio Henao: "Solo Dios tiene el momento y el tiempo de cada uno de nosotros,mucha fortaleza a su esposa e hijos del grande#scarponi" y Jarlinson Pantano: "Qué tristeza empezar el día con esta noticia? @MicheleScarponi serás una leyenda por siempre".

El equipo Movistar publica: "Conmocionados por el trágico fallecimiento de Michele Scarponi. Sin duda, la simpatía por naturaleza en el ciclismo. Descansa en paz.".

Y Pedro Delgado señala:: "Impactado. Nos ha dejado Michelle Scarponi arrollado por un camión. Mi más sentido pésame a familiares y fans del ciclismo. DEP.