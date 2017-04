"Solo pienso en Soria y en mirar hacia arriba"

La doble visita que le aguarda el Tenerife no modifica el discurso de José Luis Martí, quien insiste en ocuparse solo de lo más cercano y marcar un rumbo ambicioso.

¿Le preocupa que influya en algo jugar en horario matinal?

Espero que no, aunque sí hay diferencias. En líneas generales, es algo que no debería afectarnos. El equipo está preparado. Nos despertaremos un poquito más temprano y desayunaremos un poco más fuerte de lo habitual, pero no queremos cambiar mucho los hábitos. Se trata de llegar al partido de la mejor manera posible en cuanto a nuestras cosas.

Vienen dos salidas seguidas, pero el Tenerife se está mostrando fiable lejos del Rodríguez López.

Ni pienso en que la semana siguiente vamos a tener otra salida. Solo pienso en Soria, en conseguir los tres puntos y seguir mirando hacia arriba. No miro a otro lado. Me centro en que estemos confiados en nuestras posibilidades y en saber que el partido no va a ser nada fácil. Lo más importante es este fin de semana.

¿Qué tipo de partido espera?

De aquí al final, seguramente diré lo mismo los viernes, que será un partido complicado y que cada vez costará más ganar. El Numancia juega bien y no va a renunciar a tener el balón. Nos va a presionar, no nos va a dejar jugar cómodos. Será un equipo exigente en ese sentido. Pero si tenemos la capacidad de encontrar espacios y de movernos con la mayor claridad posible, tendremos opciones de ganar. El Numancia sufrió muchas bajas en las últimas semanas y el fin de semana pasado logró una victoria después de una racha mala, así que estará con la moral alta.

¿La idea es salir como en Vallecas, mandando desde el inicio?

Esa siempre es nuestra idea, pero el Numancia querrá hacer lo mismo. Todos queremos empezar de la mejor manera, ponernos por delante en el marcador y manejar las situaciones, pero dentro de un mismo partido hay alternativas y momentos en los que el balón está en nuestro poder, en los que tenemos que defender en nuestro campo, defender lo más arriba posible... Y el rival hará lo mismo.

¿Qué más destacaría del rival?

Llega al área con mucha gente. Los hombres de fuera tienen capacidad para llegar y para hacer diagonales. Desbordan con mucha velocidad y nos pueden crear problemas. Además, se suelen incorporar los centrocampistas y acumulan mucha gente a la hora de finalizar. Lo intentaremos corregir juntándonos y cerrando bien.

¿Considera una buena noticia la renovación del contrato de Jorge?

Sí, para todos. Es uno de los hombres importantes dentro de la entidad, un jugador de futuro. Para nosotros es importante que siga hasta 2020. Y ojalá esté mucho más.

¿Ve a Amath en Primera?

Tiene las cosas muy claras. Nos lo demuestra día a día. Lo que queremos es que esté concentrado al cien por cien en lo que supone jugar en un equipo como el Tenerife, y que cuando salga al campo, lo dé todo, como siempre. Y si marca goles, muchísimo mejor.