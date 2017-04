Oriol y Jorge, alternativas para cubrir la baja de Raúl Cámara

José Luis Martí tendrá que realizar un cambio seguro en la alineación de mañana en Los Pajaritos en comparación con la que eligió el pasado sábado. La baja de Raúl Cámara dejará una vacante poco frecuente, ya que el madrileño solo se perdió cuatro de los 36 encuentros que acumula el Tenerife en este curso.

Para relevar al habitual lateral derecho titular, el entrenador tiene en cuenta dos opciones, la de escoger al otro especialista en el puesto, Edu Oriol, o la de cubrir esa demarcación con el central Jorge. Lo que no hará será decantarse por la alternativa de situar en ese carril a un lateral zurdo, camino que sí tomó en los encuentros de la primera vuelta ante el Cádiz y el Alcorcón, en los que faltó Cámara y situó en el equipo a Camille.

Por tanto, las soluciones se reducen a Edu y Jorge. El primero solo ha jugado tres partidos. Fue titular en la primera jornada y suplente en la segunda, antes de lesionarse. Seis meses después reapareció y compitió de inicio en la visita al Mallorca, pero fue sustituido en el descanso. Por su parte, Jorge se estrenó como lateral derecho en los tramos finales de los encuentros con el Lugo y el Levante para ser la primera opción el 3 de marzo en el duelo con el Mirandés en casa.

Ayer, Martí aseguró que no lo tenía claro. "Vamos a darle una vuelta en el último entrenamiento", dijo refiriéndose a la práctica que dirigirá hoy en Soria.

En cuanto a los pros y los contras de cada uno, no pasó por alto que Edu jugaría en "su posición natural" y podría aportar su "capacidad para manejar el juego ofensivo", pero también señaló que el tarraconense "no ha competido en todo el año". Entretanto, Jorge ya ha demostrado que sabe rendir en el lado derecho y, además, ayudaría en el juego por alto. "Se puede adaptar a cualquier circunstancia", apuntó. "Si sale Edu, ojalá rinda como hemos esperado durante todo el año, aunque no haya tenido la suerte de participar. Y si es Jorge, tres cuartos de lo mismo. Lo importante es el equipo".

Sin Tyronne ni Jouini

Además de Raúl Cámara, que debe cumplir una jornada de suspensión, no viajarán hoy a Soria Tyronne y Jouini, que quedaron descartados por Martí por motivos técnicos. La lista está formada por 19 jugadores: Dani Hernández, Falcón, Edu Oriol, Jorge, Carlos Ruiz, Germán, Camille, Iñaki, Vitolo, Alberto, Aitor Sanz, Rachid, Suso, Omar Perdomo, Aarón Ñíguez, Cristo González, Gaku Shibasaki, Lozano y Amath. Martí tendrá que prescindir mañana de uno de estos jugadores para dejar la convocatoria en 18 integrantes.