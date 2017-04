El PP considera que Bermúdez "se equivoca" con la playa de Valleseco

El PP de Santa Cruz respondió ayer, de forma contundente, a las afirmaciones del alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, en las que indicaba que recomendaría a su partido, CC, que no apoyara los Presupuestos Generales del Estado de 2017 si no se buscaba una solución "política" a la playa de Valleseco, para la que no hay fondos previstos en las cuentas estatales.

La primera teniente de alcalde y portavoz municipal del PP en la capital -cogobierna con CC-, Zaida González, afirmó que Bermúdez "se equivoca" en el argumento, pues antes de pedir un compromiso económico en los PGE "tenemos que aportar desde aquí toda la documentación necesaria para poder ejecutar el proyecto".

"En 2017 para hacer la playa nos falta lo mismo que nos faltaba desde el mandato pasado, y el PP lo iba diciendo: el plan especial y que se desafecten los terrenos", detalló Zaida González, quien remarcó que en los PGE "no se puede" dejar un compromiso de gasto cuando no se sabe en qué momento se van a ejecutar esas cantidades.

Por no haber, dijo la portavoz del PP, tampoco existe partida para la playa de Valleseco en los presupuestos municipales de 2017.

"Y eso no es culpa de la Dirección General de Costas", enfatizó la concejal popular, quien responsabilizó de "todo" a la Autoridad Portuaria, "que es la que tiene que hacer el plan especial de la playa y desafectar los terrenos".

"Es como si vas a un banco a pedir un préstamo para construir una casa y cuando te preguntan por el terreno les respondes que no se preocupen, que lo que necesitas es el dinero para la casa", puso como ejemplo.

La portavoz popular reiteró que la rehabilitación de la playa de Valleseco es uno de los asuntos recogidos en el pacto por la gobernabilidad de la capital firmado entre CC y PP, pero remarcó que "estaré a su lado para pedir la financiación en cuanto tengamos finalizado todo lo que tengamos que aportar". "Pero no entiendo que, sin tener nosotros la tarea hecha, cómo podemos pedirle a otros que dejen apalabrado un dinero", añadió González.

¿Puede generar este asunto fricciones entre los socios de gobierno? "Nada de nada. Él es muy libre de tener sus pensamientos y ver cómo los enfoca, y yo también lo soy de tener los míos. Pero los dos tenemos el mismo objetivo: que se haga la playa de Valleseco", subrayó la edil, quien, no obstante, aseveró: "Desconozco el motivo por el que el alcalde está cogiendo este camino, y máxime cuando los PGE ya han sido firmados por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo".

Las afirmaciones de la portavoz del PP vinieron precedidas de un cruce de mensajes en Twitter entre los ediles José Alberto Díaz Estébanez (CC) y Óscar García (PP). A un comentario del primero, en el que expresaba que el alcalde estaba "harto de tomaduras el pelo", el segundo respondió así: "Eso mismo pensarán en Costas cuando van a pedir dinero sin tener el Plan Especial de Valleseco, ni los terrenos desafectados".

Pero no paró ahí la polémica. "¿No querrás decir que el concejal de Urbanismo (PP) no hace bien su trabajo?", se preguntó el edil de CC. "Sí que lo hace. Pero deberías saber que el Plan Especial de Valleseco es competencia de la Autoridad Portuaria", respondió el concejal popular. La presidencia de este órgano la tiene un miembro destacado de CC, Ricardo Melchior.

Clavijo: "Es un enfado inicial de Bermúdez"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró ayer que las exigencias a CC del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, para que no apoyen los Presupuestos Generales del Estado al no estar incluida la playa de Valleseco responde más "a un enfado inicial que a un pensamiento".

Clavijo hizo estas declaraciones en Fuerteventura después de que este jueves el alcalde santacrucero mostrara su malestar tras conocer que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Gobierno de España no tiene consignación presupuestaria para estas obras.

El presidente nacionalista aseguró poder llegar a entender el enfado "en un momento determinado en el marco de la negociación al no ver reflejada esa partida". Sin embargo, insistió en que estos presupuestos son "muy buenos para Canarias y para sectores como el empleo, el desarrollo, las carreteras" y apostilló que "es muchísimo más de lo que ha venido para las islas en los últimos 20 años" y ahora con los nuevos presupuestos vendrán "cosas buenas para Santa Cruz, Tenerife y toda Canarias".

Clavijo adelantó que se trabajará conjuntamente con el Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento y Gobierno para que se firme el convenio "porque a partir de ahí se puede ir a una coparticipación de todas las administraciones públicas para que salga adelante la playa".