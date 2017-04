Vestir a base de complementos

Cómo vestir es una de las cuestiones que mayor importancia cobra, sobre todo en la juventud, y en el momento en que tenemos una cita importante o simplemente debemos de salir de casa rumbo a cualquier lugar y/o evento social. Estar "a la moda" no es fácil, por no hablar de que no solamente debes de contentarte a ti mismo a la hora de escoger tus prendas según tus gustos y estilo propio, sino que también existe un claro factor social que te limita con respecto a ello (ya sea en mayor o menor medida). De hecho, muchas de las prendas a escoger para el "modelo" en cuestión que vayas a portar un día en concreto se suele hacer en base a los complementos anteriormente escogidos para ello. Por tanto, no es de extrañar que gran cantidad de mujeres compren ropa a través de tiendas online como Holy Preppy para adquirir la indumentaria necesaria como para que conjunten con los mismos de forma rápida (la gestión es muy cómoda, el envío se hace en 24 horas y no necesitas ir a la tienda física ni esperar por stock) ante una emergencia, y poder así lucir tanto sus cuerpos como sus complementos de la mejor forma posible.

Hoy os ayudamos con consejos y trucos mediante los cuáles poder complementar tu vestimenta, y tener siempre un look moderno a base de complementos sin importar el estilo de ropa que lleves puesto.

ELEMENTOS DECORATIVOS Y COMPLEMENTOS QUE AGREGAR A TU "OUTFIT"

Pelo: El cuero cabelludo es sin duda alguna el complemento estético perfecto por antonomasia, pudiendo jugar con todo tipo de peinados, tintes para dotarlos de un color totalmente distintos, e inclusive formas y dibujos en el mismo para darle un cambio radical a tu apariencia. Las mujeres son sin duda alguna aquellas que mejor interiorizado tienen este concepto, y por ende cuidan más su cabello: no solamente aplicando todo tipo de cremas y champúes, sino también a la hora de alisarlo y/o rizarlo: este tipo de prácticas suele ser perjudicial para el pelo, sobre todo si lo sobrecalientas demasiado, por ello es imperativo comprar un modelo de planchas ghd (las mejores del mercado) y evitar la sobrecalentación, o demasiada cantidad de pasadas para obtener el resultado perfecto más típicos de los peores prototipos y elementos del mercado.

Gorras: Cuando no se quiere llevar el pelo al aire, bien porque no te lo hayas peinado lo suficiente, o porque llevarlo suelto es todo un engorro, la utilización de un elemento de estas características puede ser no solamente la solución a tus problemas estéticos y estilísticos, sino también el complemento perfecto para tu vestimenta. Combinar distintas formas y estructuras como las gorras planas, de visera, hacia atrás, así como los colores que componen la misma pueden hacernos cambiar de forma radical nuestro look, y son complementos que pegan con casi todo, más aún si son épocas calurosas. El gorro sería su contraparte para los momentos del año con temperaturas más frías.

Uñas decoradas: Utilizar tu propio cuerpo para poder añadir un complemento visual a tu forma y estilo de vestir es una de las prácticas más comunes, y que tiene su máximo exponente con los tatuajes. Sin embargo, también existen conceptos que, y pese a ser notorios a primera vista (aunque a una escala mucho menor) ofrecen posibilidades en este aspecto. Es el caso de la decoración de las uñas, con todo un mundo de posibilidades en cuanto a la forma, diseño, color y estructuración de las mismas, pudiendo llegar a crear auténticas obras de arte entre los cinco o los diez dedos ya sean de las manos, o de los pies. Algunas de estas obras maestras suelen ser paisajes naturales, o inclusive llegar a simular alguna vista de una ciudad en específico, con su monumento más característico. Una escenografía de videojuego y/o serie, etc. El caso es aprovechar todas y cada una de las uñas para, y como si de una serie de viñetas se tratase, generar todo un puzzle audiovisual que seguro llamará la atención de los más curiosos.