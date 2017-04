La defensa de Santa Cruz, por encima de todo

La asunción de una responsabilidad institucional implica, en no pocas ocasiones, enarbolar la defensa de los intereses generales de aquellos a los que representas, por encima de cualquier otra circunstancia.

Desde que accedí a la Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz, he trabajado con tal convicción. Y, lejos de desfallecer cuando se presentan dificultades, se acrecientan mis ganas de resolverlas.

Esta semana he podido constatar en Madrid la ausencia de financiación estatal presente y futura para la nueva playa de Valleseco, un proyecto largamente acariciado por los vecinos de la ciudad, que aspiran a contar con una remozada zona de baño con todos los equipamientos complementarios para hacer de esta parte de nuestro litoral una zona de esparcimiento y recreo de primer nivel.

A principios de junio del año pasado, varias semanas antes de las elecciones generales, en las que concurrí como número dos de la lista de CC al Congreso por esta provincia, escribí: "Les puedo asegurar que, ya sea como diputado en el Congreso, si los ciudadanos de esta provincia me otorgan su confianza, o como alcalde de la ciudad -responsabilidad que seguiré asumiendo sí o sí- defenderé este proyecto, hasta el punto de condicionar el apoyo parlamentario de Coalición Canaria al próximo Ejecutivo a su financiación".

No me he movido un milímetro de esa posición y ahora vuelvo a exigir lo que ya demandé en su momento: el compromiso del Gobierno central para asumir la financiación de parte del proyecto de reforma de la playa de Valleseco, aquella que compete a la Dirección General de Costas, que es la zona de arena.

No hay obstáculos jurídicos ni impedimentos urbanísticos -una vez que el TC confirmó a mediados de 2016 la nulidad de la declaración de BIC del entorno de la playa- para ejecutar el proyecto. No falta plan especial, que se está redactando en estos momentos. Ni siquiera hay dificultades presupuestarias. Solo falta voluntad política y firmar los documentos que obliguen en el presente y el futuro inmediato a las administraciones.

Y ante la falta de voluntad política se ha de responder también desde la política. Por eso he planteado o que se incluyan las partidas plurianuales necesarias este año, para asegurar la financiación del proyecto, o que se firme un convenio (pendiente desde el 2001), también en el presente año, que asegure las cantidades presentes y futuras para financiar dicho proyecto.

Santa Cruz tiene el mismo derecho que otros municipios a recibir fondos para el desarrollo socioeconómico en torno al litoral. Los vecinos de Santa Cruz reclaman el acceso al mar. El Gobierno del Estado ha invertido, a través de la Dirección General de Costas, en un buen número de proyectos. Ninguno en Santa Cruz (salvo los que se derivan de reparación por temporales).

¿Por qué esa diferencia de trato? ¿Cómo se justifica? ¿Qué criterios sigue Costas para seleccionar sus inversiones?

No hay explicación. Hay un proyecto, que lleva tramitándose desde el año 2001; hay complicidad del resto de instituciones implicadas y, sobre todo, hay unas expectativas reales de progreso para la ciudad que no podemos defraudar.

Por eso, todos debemos estar a una en la defensa de los intereses de esta capital y buscar los mecanismos que hagan realidad el sueño de tantos chicharreros.

Ese proceder, que me impongo cada día, es exigible también a todos los que representan a esta ciudad, a esta isla, a esta provincia y a esta comunidad autónoma, más allá de su adscripción ideológica o partidaria. Por eso espero el apoyo unánime en esta tarea.

*Alcalde de Santa Cruz de Tenerife