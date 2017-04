El Logroño no dio opción al Fígaro Peluqueros en el inicio de la final

No pudo ser. El Fígaro Peluqueros no consiguió regalar una alegría en el primer encuentro de la final de la Superliga Iberdrola ante el Naturhouse Ciudad de Logroño. Las tinerfeñas cedieron en tierras riojanas por 3-0 y deberán seguir luchando hoy para conseguir el tercer título de la temporada.

Conscientes de lo que estaba en juego y con el claro objetivo de conseguir el título liguero por cuarto año consecutivo, el equipo riojano salió a la pista de Lobete muy concentrado y con ganas de pisar el acelerador ante las tinerfeñas (12-7). El gran potencial en ataque del Naturhouse, liderado por Daniella Da Silva y Helia González, hizo mucho daño a las pupilas de David Martín, quienes no fueron capaces de desplegar su mejor juego (25-13) en el primer parcial del choque.

A pesar de su lucha para no repetir errores, la escuadra canaria no pudo evitar que las locales ampliaran rápidamente su renta en el segundo set (7-2). El Fígaro Peluqueros no dudó en apretar los dientes y, gracias a una evidente mejora en la recepción, pudo recortar las distancias anteriores (13-11). La situación no mejoró después. El conjunto tinerfeño no pudo frenar las embestidas de un imparable Naturhouse, que presumió de solidez en todas las facetas del juego, especialmente en el servicio. Las huestes blanquiazules dejaron escapar el parcial por un meridiano 25-15.

El guion de todo el enfrentamiento no cambió en el último periodo (13-7). El Fígaro no lograba dar con la tecla para mostrar su juego habitual y mermar así la calidad de su rival, mientras que por su parte, las riojanas, con una espectacular Helia González a la cabeza -fue la máxima anotadora del partido con 14 puntos-, dominaba con contundencia el ritmo del encuentro (18-11). Aunque el técnico David Martín intentó buscar soluciones, el equipo lagunero no más que claudicar ante la superioridad de un adversario al que deberá hincar el diente en los próximos compromisos, empezando por el que se disputará en el día de hoy, en el mismo escenario riojano.

El segundo asalto, hoy, también por El Día TV

El Día Televisión se volverá a volcar con la retransmisión en directo, a partir de las 18:00 horas de esta tarde, del segundo partido de la serie al mejor de cinco. El Fígaro Peluqueros Haris deberá tratar de luchar por una victoria que le pueda otorgar el factor cancha. El objetivo es no repetir la trayectoria de la final del año pasado, donde perdió los dos primeros choques en La Rioja y acabó cediendo el título en el tercero, ya en Taco.

El Arona celebró el ascenso con otro nuevo triunfo

El Pabellón Jesús Domínguez "Grillo" agasajó a las suyas por el ascenso a la Superliga Iberdrola, logrado la pasada semana, y el Arona Tenerife Sur le premió con una nueva victoria. El Covadonga llegó a la Isla para jugarse un ascenso, pero cedió 3-2. Finalmente, el Cide acompaña a las tinerfeñas a la élite.

3-0

ciudad de logroño fígaro peluqueros

Naturhouse Ciudad de Logroño: Fernanda Gritzbach, Amelia Portero, Daniella Da Silva, Helia González, Iva Pejkovic, Vesela Boncheva- inicial-, Esther López (líbero) y Nette Tuominen.

Fígaro Peluqueros Haris: Flavia Dias, Jessica Wagner, Patricia Suárez, Daniele Batista, Cristina Sanz, Janine Sandell- inicial-, Laura Naranjo (líbero), Nuria Melián, Lydia Alonso y Marlene Martín.

Árbitros: Susana María Rodríguez Jativa y Juan Antonio Erce Alvarez.

Parciales: 25-13 (20'), 25-15 (21') y 25-16 (20').

Incidencias: partido correspondiente al primer partido de la final de la Superliga Iberdrola, disputado en el Polideportivo de Lobete.