El Cotarro

SANTIAGO NEGRÍN LOS PUSO ENCIMA

El presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín, lleva sangre gomera en sus venas y en el ADN gomero está lo de pararse a meditar, ver el caminar de la perrita y... en la bajadita te espero. Me consta que con todas las críticas (y alguna puñalada política) recibidas en los últimos tiempos, Santi Negrín estaba hasta los mismísimos timbales. Sobre todo porque hay cosas que su esposa Flori, que es una muy buena persona (eso lo digo yo) y el resto de su familia, no se merecen tener que aguantar lo que han aguantado. A Santiago Negrín se le llenó la cachimba, entendió que tenía motivos profesionales más que suficientes para ponerse en su sitio y plantar cara y los puso sobre la mesa en sede parlamentaria (los motivos, me refiero). No se cortó ni con la consejera del PSOE en el Consejo Rector, María Lorenzo, de la que dijo "obstaculiza" la gestión del ente y falta "a su deber del secreto". Al final, parece que, de una manera u otra, todos los grupos (hasta de algún modo el PSOE, que está entre la espada y la pared) entendieron el hartazgo de Santi Negrín y su valiente decisión.

CHANTAJE, EXTORSIÓN Y... DEMANDAS

Un hartito pero responsable y seguro Santiago Negrín manifestó textualmente: "Puede que para algunos sea un mal gestor, pero soy el mismo que consideró y validó esta Cámara, y no voy a ceder a la extorsión y ni voy a permanecer en silencio, ni por mí, ni por mi familia, ni por los trabajadores de RTVC, ante las inaceptables falsedades que se viertan sobre mí. Nunca he mentido a esta Comisión, me debo a este Parlamento, y no voy a permitir que propaguen hechos falsos e interpretaciones maliciosas". Santiago Negrín se despachó a gusto desde la verdad que le hace libre (le honra) y anunció acciones penales y civiles contra el periódico Diario de Avisos por "extorsión, chantaje y presiones directas"... Y en los tribunales se verán las caras. Recuerden al juez que le preguntó al gomero: "¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?... Y el gomero le respondió: "Pregunte usted, a ver". Santiago Negrín es un profesional y buena gente. A mí no me gustaría verme en los tribunales frente a un gomero.

EXACTAMENTE 30 DÍAS PARA EL SABOR

El que avisa no es traidor. Y en esta ocasión, además, hay que decir que quien no vaya se va a perder algo muy, pero que muy sabroso. Hoy faltan exactamente 30 días para la apertura del 4º Salón Gastronómico de Canarias?GastroCanarias 2017. Puedo adelantarles en primicia que la organización del Salón se ha visto desbordada por la demanda de "stands" por parte de empresas canarias, nacionales e incluso internacionales. Tanto que Jonay López Soto, director de Ferias de la Institución Ferial de Tenerife, junto con el director técnico de la IFTSA, José Ramón Uribarri, ha tenido que hacer maravillas para, moviendo uno de los dos grandes escenarios del evento, poder ubicar 20 nuevos "stands" y, de la cifra de 150 del pasado año, pasar a la récord de 170. ¡Y quedan muy pocos!

Y TAN SOLO 2 DÍAS PARA INSCRIBIRSE

¡Aviso a cocineras y cocineros! En lo que se refiere a los campeonatos que se van a desarrollar dentro de GastroCanarias 2017, sepan que a las 14:00 horas de este próximo martes, día 25 de abril, está previsto el cierre de inscripciones para la participación en alguno de los 9 campeonatos que se desarrollarán durante los tres días del Salón. Toda la información sobre los mismos, las distintas bases y los formularios de inscripción los encuentran en www.gastrocanarias.com o bien en www.salongastronomicodecanarias.com ¡Tienen solo dos días más para apuntarse! Por cierto, el Salón será visitado un año más por el periodista y escritor José Carlos Capel, presidente de MadridFusión y, muy probablemente, el crítico gastronómico más influyente de España, quien vendrá acompañado por la también periodista gastronómica Julia Pérez Lozano, directora del portal GastroActitud. Visitantes de lujo para Tenerife.

PLAYA CAPITALINA DE "LAS SIRENAS"

Me pongo en clave palmera para, por fin, dar la bienvenida a la tan esperada y ansiada playa de Santa Cruz de La Palma. Y de paso proponerle (no sé si al Cabildo palmero que preside Anselmo Pestana o al Ayuntamiento capitalino que preside Sergio Matos) que le pongan un nombre "palmero". Por las razones que sean, Isabel García Tejerina, la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España, no pudo venir a la apertura de la playa, aunque ya dieron fe de que funciona bien, tanto el exparlamentario Miguel Perdigón como el omnipresente Víctor Lorenzo Díaz Molina (el gran "Sosó"), entre otra buena gente. Falta entonces la inauguración oficial y yo aprovecho para comentarles que, según me dicen, el alcalde, Sergio Matos, vería con muy buenos ojos que dicha inauguración se realizase precisamente con un desembarco especial del colectivo de "Las Sirenas" con la sirena "Shoshonova" al frente, que, ya puestos, podrían dar su nombre a la propia playa.... Capitalina playa de Las Sirenas, en Santa Cruz de La Palma... ¿A que suena bonito y muy palmero?... Y tras el desembarco y el chapuzón, gritar todos... ¡A los vasos!

DONATIVO DE LA PEÑA EL GOFIO

Me permitirán para terminar, hacerme eco del cumplimiento de un compromiso ya tradicional que, un año más, se ha cumplido con récord. Me refiero al donativo que la parranda "Lo Divino", de la lagunera peña El Gofio, ha hecho (creo que por quinto año consecutivo) a Cáritas. La parranda ensaya casi dos meses para salir siete días por Navidad cantando villancicos. Desde hace años editan un cancionero con la ayuda del Ayuntamiento lagunero y algunas generosas empresas. El cancionero se distribuye a cambio de un donativo y este año consiguieron la cifra récord de casi dos mil euritos. Entre los propios miembros de la parranda redondearon dicha cifra y, este pasado jueves, hicieron la entrega de los dos mil euros a Cáritas de la lagunera parroquia de San Juan. El depositario de la parranda, Félix Álvaro Marrero, entregó el donativo al párroco, Manuel Bethencourt Cabrera, en presencia Gilberto Candelario Rocha, responsable parroquial de Cáritas, y de Ramón Mario Herrera, hermano mayor de la cofradía de San Juan, celador de la iglesia y expropietario de la recordada taberna La Oficina.

