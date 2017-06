"La palabra cansancio no está en nuestro vocabulario"

José Luis Martí charló ayer por la mañana con los jugadores que fueron titulares ante el Getafe. En todos detectó la misma predisposición. "La palabra cansancio no existe en nuestro vocabulario", aseguró. Y no dudó en repetir el "once" que opuso el pasado domingo al Cádiz. La apuesta resultó acertada.

El técnico confesó que lo tuvo claro en el momento de dar continuidad a los titulares del anterior partido. Estaba seguro de que los jugadores no se iban a "dejar llevar" por el agotamiento. "Siempre dan lo máximo, en cuanto a actitud, sacrificio, orden, disciplina... Cada día se dejan el alma y lo han vuelto a demostrar. Estarán preparados para pelea del sábado", añadió.

Pero Martí no se fió solo de sus sensaciones para elegir la alineación. Los argumentos futbolísticos tuvieron su peso. "Queríamos jugar desde atrás y asociarnos bien, con dos referencias para buscar el uno contra uno con los centrales; con un hombre por fuera, Suso, que sabe desbordar; con Gaku para asociarse; y con Aitor y Vitolo haciendo un trabajo inmenso para recuperar". Al respecto, se mostró convencido de que los titulares de ayer "estarán frescos" el sábado, aunque dejó entrever que hará algún que otro cambio.

En cualquier caso, advirtió de que el objetivo del Tenerife en el Coliseum Alfonso Pérez será marcar. "Tenemos que hacer un gol para jugar con el valor doble de los tantos", señaló Martí, quien echó de menos que su equipo se quedara corto ayer en el resultado. "Nos hubiera gustado lograr una renta mayor", declaró.

Por otra parte, dijo que se sentía orgulloso por ser partícipe del despertar del tinerfeñismo. "Hemos provocado esta ilusión y esta armonía entre el equipo y la afición, pero esperamos que el sábado podamos brindarles algo más".

Para terminar, admitió que sería "fantástico" subir a Primera, algo que ya consiguió como jugador del Tenerife. "Pero eso se quedaría en un segundo plano, porque el que ascendería sería el club", comentó.

"Todos los resultados son remontables"

José Bordalás reconoció que el Getafe no salió anoche del Heliodoro con un "buen resultado", pero en ningún momento dio síntomas de ver peligrar la eliminatoria para su equipo. "Todos los resultados son remontables", dijo pensando en el partido de vuelta.

"Mi confianza en el equipo es plena. El sábado mostraremos otra cara", declaró el entrenador alicantino, quien lamentó que el Getafe no estuviera fino en la finalización de las jugadas de ataque. "El equipo lo intentó, pero nos faltó acierto", manifestó.

Asimismo, opinó que Fuster pudo ser objeto de falta en el área del Tenerife cuando cayó lesionado. "Pudo ser penalti por el pisotón que recibió", dijo Bordalás.