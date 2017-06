Un primer gol que puede ser histórico

Después de 54 partidos jugados con el primer equipo del Tenerife, Jorge Sáenz de Miera vivió en el encuentro número 55 algo que no había experimentado, marcar un gol como futbolista profesional. Se trata de un tanto que podría pasar a la historia como el que llevó al club a la máxima categoría.

"Nunca piensas que un defensa vaya a aportar un gol tan importante", dijo anoche en la sala de prensa del Heliodoro refiriéndose a un acierto que dedicó a sus compañeros de equipo, que "están luchando por lo mismo", y también a su abuela y su tía, "que fallecieron este año y les hubiera encantado verlo". Igualmente, Jorge tuvo palabras para su hermano Germán, jugador del Tenerife en otra etapa. "Me envió un mensaje por Whatsapp y me dijo que iba a marcar, pero le traté como a un loco porque lo mío no es meter goles", bromeó el defensa central.

En definitiva, no ocultó la "inmensa alegría" que sentía minutos después de haber logrado su primer gol como profesional. "Ha llegado en un momento perfecto y espero que le sirva de mucho al equipo en esta eliminatoria".

El canterano recordó que el Tenerife está "a un paso de conseguir algo realmente grande" y garantizó que el equipo "no dejará escapar una oportunidad tan bonita". Eso sí, avisó que el Getafe "apretará al cien por cien" para remontar y quedarse con la plaza de ascenso que queda libre.

Vitolo: "Nos queda el último paso, pero es el más difícil"



Víctor Añino Bermúdez representa el oficio y la veteranía dentro y fuera del campo; también en la sala de prensa. El centrocampista aprovechó su comparecencia ante los medios de comunicación para recordar que al Tenerife le queda "lo más complicado", es decir, culminar su intento de subir a Primera con un resultado óptimo en Getafe. "El sábado vamos a sufrir mucho, pero estamos preparados para ello", garantizó el tinerfeño. "Todavía nos queda dar el paso más complicado, es el último y no sé qué va a pasar, pero me siento orgulloso de haber llegado a este punto", añadió. "De corazón, me gustaría que no se nos escapara este sueño, y lo digo por los compañeros, por la afición y por el tinerfeñismo", comentó Vitolo. Por último, se refirió al rival. "Se la jugará en su casa. Sabe que iremos con la idea de ganar, de marcar. Ellos irán a por todas. Tienen una gran plantilla y un equipazo", finalizó Añino.

Camille: "Todavía no hemos hecho nada"

Samuel Camille llegó a la sala de prensa "muy contento" por el "partidazo" y el triunfo del Tenerife, pero recordó que el equipo blanquiazul "todavía no ha hecho nada", ya que le queda el encuentro de vuelta de la final por el ascenso. "El premio está ahí y no pensamos en la fatiga", señaló sobre la respuesta de los tinerfeños. "Llevamos 42 jornadas y tres partidos de la promoción, pero tenemos que superarlo con corazón", apuntó Camille. Del choque del sábado, dijo que el Getafe "saldrá a tope" para intentar marcar, así que destacó la conveniencia de que el Tenerife "esté muy fuerte en defensa".