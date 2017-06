El italiano Cangelosi, rival de Trujillo por el europeo ISKA

El peleador transalpino Shan Cangelosi será el adversario del tinerfeño Nauzet Trujillo por Campeonato de Europa ISKA muay thay en menos de 67 kilos. Tal y como avanzó EL DÍA hace unas semanas, el combate será una de las atracciones de velada promovida por Moisés Ruibal, que acontecerá en el 23 de septiembre en el santacrucero Pabellón Pancho Camurria.

Cangelosi, de 34 años -por los 27 del lagunero-, compitió recientemente en el evento Thai Fight Italy, donde cedió ante la estrella tailandesa Saenchai por decisión técnica.

Mientras, la última pelea del pupilo de pupilo de Daniel Rivero y David Rodríguez, que entrena en el Shoothon Gym, sucedió con motivo del reciente Strikers League. En el Pabellón Quico Cabrera derrotó, a los puntos, al belga Faycal Ait.

Trujillo volverá a subir al ring el próximo jueves, en París, donde formará parte del evento Best of Siam. En la capital gala peleará con el campeón de Francia, Gaetan Dambo. Será un duelo de campeones, no obstante Nauzet ostenta el cinturón de campeón de España de muay thai de la WMC.

El tinerfeño, con un bagaje de 33 peleas -30 victorias, dos derrotas y una nula- a sus espaldas, emprenderá, a mediados del mes de julio, un largo viaje hacia Tailandia. Su propósito es entrenar durante cinco semanas.