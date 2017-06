A la comisión de las grúas se le atragantan las conclusiones

El dictamen de la comisión de estudio de las grúas municipales de La Laguna sigue a la espera. Y previsiblemente se demorará aun más de lo previsto. Desde que el Partido Socialista (PSOE) anunciase que había optado por elevar las conclusiones a sus órganos regionales, el ritmo bajó, y su cierre definitivo se le viene atragantando a las tres formaciones políticas que actualmente la integran.

En este escenario, su presidente, Antonio Alarcó (PP), negó que haya discrepancias en general y tampoco con el Partido Socialista (PSOE). "No hay dictamen; con lo cual, si no hay dictamen, no puede haber otro tipo distinto de opiniones", manifestó, e incidió en que la comisión no va a "interferir nunca" en el proceso judicial abierto.

El político conservador señaló que van a hacer una reunión para ver si existe alguna nueva aportación, y que analizarán "los tiempos" en los que tienen que presentar el dictamen. "O cualquier otra opción", remachó. "No hay ninguna discrepancia ante un dictamen que no existe", abundó el concejal popular.

A este punto se llega después de meses de reuniones y polémica en torno a esta comisión, en la que el pasado mes se quedaron solo Coalición Canaria (CC), el PSOE y el Partido Popular (PP) tras el abandono de Unid@s se Puede (USP), Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y Ciudadanos (Cs). El motivo: plantearon que rechazaban su funcionamiento y, en concreto, que el pacto local, "con la inestimable ayuda del PP", trataba de convertir ese órgano en un "simple estudio administrativo".

El nuevo problema, según Alarcó, es el volumen de documentos. "Primero se nos criticó que no la convocábamos; después, que fuimos rápido... Hemos hecho lo más fácil: oír, copiar y preguntar. Ahora, con esas 1.000 y pico páginas, tenemos que concluir para aprobarlo o no", indicó.

El también senador, que no tiene claro que el texto final vaya al próximo pleno municipal, expresó que no le generó malestar el paso dado por los socialistas de dirigirse a su cúpula antes de pronunciarse. "¿Por qué me iba a molestar?", respondió un edil que en otro punto incidió en que la comisión "no está para exculpar a nadie".