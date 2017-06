Bárcenas se acogerá a su derecho a no declarar en la comisión de investigación sobre el PP

El extesorero del PP Luis Bárcenas optará el próximo lunes 26 de junio por acogerse a su derecho a no declarar en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular partido ya que este mismo asunto se está investigando ya en los tribunales.

Según han informado a Europa Press fuentes cercanas al extesorero 'popular', Bárcenas cumplirá con su obligación de asistir a dicha comisión que comienza la semana que viene en el Congreso de los Diputados y cuyo primer día se ha reservado por completo para su testimonio.

Bárcenas es un persona clave en esta comisión de investigación no sólo por ser una de las personas que ha controlado las cuentas del PP durante 30 años, como gerente primero, a las órdenes del entonces tesorero Álvaro Lapuerta, y como sustituto de éste después.

El que fuera senador por Cantabria es uno de los principales imputados en el 'caso Gürtel' en la que se está juzgando las adjudicaciones públicas de las que se benefició el empresario Francisco Correa por su relación con altos cargos de la formación política en las que se analiza cómo se ha financiado la formación política.

Además, tras dar a conocer sus anotaciones sobre la contabilidad paralela del PP, conocidas como los 'Papeles de Bárcenas', la Audiencia Nacional decidió investigar sobre la posibilidad de que el partido contase con una 'caja B'.

"CONTABILIDAD EXTRACONTABLE" EN EL PP

En este sentido, las mismas fuentes han precisado que el acogerse a su derecho a no declarar para proteger su defensa en los distintos procedimientos judiciales abiertos sobre la supuesta financiación ilegal de los 'populares' no supone un cambio de estrategia. Más bien, creen que no es necesario que conteste a todas las preguntas que le formulen los diputados de los distintos grupos parlamentarios con el fin de evitar que sus declaraciones le perjudiquen, ya que las acusaciones pueden utilizarlas en su contra.

Además, con esto evitará tener que confirmar lo que declaró en julio de 2013 ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en la que reconoció haber pagado sobresueldos a altos dirigentes del PP como Mariano Rajoy o la secretaria general del partido y ministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

Sin embargo, durante su declaración en el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) --que se está celebrando desde el pasado 4 de octubre en la Audiencia Nacional-- rebajó el nivel de acusación. En ningún momento hizo una mención expresa a la 'caja B', aunque sí reconoció que el PP tenía una "contabilidad extracontable" pero sin "carácter finalista".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido citado a declarar como testigo por el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el juicio de los primeros años de la red corrupta de Correa, algo que para Bárcenas es un "despropósito".

EXMINISTROS DEL PP DEFIENDEN A BÁRCENAS EN 'GÜRTEL'

Quienes sí han pasado por la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) para comparecer como testigos --a petición del extesorero 'popular'-- en la vista oral han sido los exministros del Gobierno de Aznar Francisco Álvarez-Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja que respaldaron la gestión de Bárcenas afirmando que era un subordinado de Lapuerta ----cuya causa en el 'caso Gürtel' está archivada por demencia sobrevenida--.

Es más, rechazaron cualquier idea de irregularidad en las cuentas del PP: "No puede entrar en mi cabeza que el PP tuviera dinero en Suiza", afirmó Arenas, que constató que Lapuerta le contó que las fuentes de financiación tenían que ver con "ayudas públicas, las cuotas de los militantes y las donaciones, que representaban un porcentaje muy pequeño" y le dijo "una y cien veces que nunca, nunca, nunca el partido recibía una donación a cambio".

Previsiblemente, Bárcenas no será el único responsable de las cuentas del PP que pase por la comisión del investigación del Congreso de los Diputados, pues los grupos parlamentarios tienen la intención de citar también a otros extesoreros como Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís y y Álvaro Lapuerta, que podría renunciar por razones de salud, así como a la actual gerente, Carmen Navarro.