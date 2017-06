Podemos insta al Parlamento a cumplir la PNL sobre la endometriosis

El grupo parlamentario Podemos instó ayer al resto de los partidos a cumplir con los tres puntos acordados en la Proposición No de Ley (PNL) sobre endometriosis, aprobada en el Parlamento de Canarias el pasado 8 de marzo de 2016.

"Más de un año después de la aprobación, no se ha hecho absolutamente nada", denunció María del Río, parlamentaria del grupo Podemos. Por esta razón, Podemos volvió a realizar la propuesta en el pasado Debate del Estado de la Nacionalidad, pero "estamos a junio y sigue sin haberse hecho nada", reclamó.

Entre los tres puntos acordados el pasado año, el Parlamento instaba al Gobierno de Canarias a estudiar "la viabilidad en el menor tiempo posible de la creación de al menos una unidad hospitalaria especializada en el estudio, diagnóstico y tratamiento de la endometriosis, e incorporar a los centros de Atención Primaria la "Guía de Atención a las Mujeres con Endometriosis", elaborado por el Sistema Nacional de Salud", a conseguir que "el acceso a cualquiera de las técnicas y tratamientos que se encuentran protocolarizados en la especialidad de Obstetricia y Ginecología se organice en función de criterios como la gravedad de aquellas mujeres que sufren endometriosis y se incluya el apoyo psicológico durante el tratamiento de la enfermedad", y que a su vez, el órgano autonómico instara al Gobierno de España "a incluir la endometriosis, en determinados grados, como enfermedad incapacitante, en los baremos empleados a través de los equipos de valoración de incapacidades".

Ninguno de estos acuerdos se han llevado a cabo, y hay algunos, según María del Río, que podrían aplicarse "gratuitamente". Por ejemplo "tener la guía de endometriosis en Atención Primaria para que, cuando una mujer llegue con esta enfermedad a su centro de salud, los médicos tengan una guía y sepan como tratarla", explicó.

Cuatro representantes de la Asociación de Afectadas por Endometriosis Estatal (ADAEC), entre ellas la presidenta a nivel nacional, Eugenia Guillén Santana, se personaron junto a la portavoz del grupo parlamentario Podemos para reivindicar sus derechos.

Guillén Santana recordó que su enfermedad afecta a 170 millones de mujeres en el mundo, a 2 millones y medio en España y hasta a 200.000 en Canarias. "Llevamos 11 años luchando desde la asociación, sin conseguir lo que necesitamos", explicó Guillén quien también remarcó que se están sintiendo "realmente maltratadas institucionalmente" porque, a pesar de luchar día a día, no están viendo resultados.

Problemas de vestuario

La rueda de prensa que habían planeado realizar en el patio del Parlamento de Canarias se tuvo que realizar finalmente en las afueras del edificio. El personal de la institución fue contundente, "no se pueden tener esas camisas dentro del edificio". Cabe resaltar que en dicha vestimenta se podía leer "Yo también la sufro". A pesar de las réplicas de María del Río, parlamentaria de Podemos, en las que insistió en que estaban en el exterior del edificio, pues se encontraban en el patio, el Parlamento les insistió en que si no se quitaban las camisetas no se podía grabar ni tomar imágenes allí. La parlamentaria lamentó que en el Parlamento son "estrictos para lo que no es importante y no tanto para lo que afecta realmente a la población".