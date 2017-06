Una gala casi de Oscar repleta de ilusión

A lgo fuera de lo cotidiano ocurría en los accesos a los Cines Yelmo de la capital tinerfeña. No había proyecciones, pero la agitación de más de medio millar de escolares -a los que agradecieron su presencia con una bolsa de palomitas, un cubo de plástico y una botella de agua- parecía indicar todo lo contrario. El avistamiento del "photocall" hizo que estos se sintieran importantes mientras aguardaban la cola que les dejaría retratados antes del comienzo de la IV Gala Cinedfest. Entre tantos menudos se distingue la figura de David Cánovas. Sus movimientos son el reflejo de la emoción del momento. Sabe que la parada más esperada de Festival Educativo de Cine ya se divisa en un horizonte que él observa con optimismo. "Seguimos creciendo", avanza sin perder la oportunidad de agradecer el mecenazgo público y privado que se ha garantizado una aventura que en 2017 ha vuelto a moverse en unas cifras de escándalo: doscientos sesenta y ocho centros (más de cinco mil alumnos) de 32 provincias presentaron a concurso 379 obras (311 en la sección Canarias y 68 en la Península) y se impartieron 142 clases magistrales. "Queremos que esto sea una gran fiesta para todos los finalistas y que nadie se vuelva a casa sin premio", agradeció el director del filme "La punta del iceberg".

Cánovas, director de Cinedfest, destacó que "al igual que en las ediciones anteriores, el drama continúa siendo uno de los ingredientes básicos del festival, pero se percibe un gran interés por las nuevas tecnologías y por el tema de las relaciones personales", resumió. Una voz requiere su presencia para posar en compañía de Antonio Hernández, su fiel aliado, y la actriz Marian Aguilera, un rostro que goza de una buena dosis de popularidad gracias a los papeles que ha desempeñado en "Al salir de clase", "Los hombres de Paco" o "Águila Roja".

Marian observa en silencio cómo se va llenando la sala 8. "No siempre la película más vista o la más premiada hace que se mueva algo en tu interior", cuenta sin perder de vista sus referencias en Cinedfest (Cánovas & Hernández). "Aquí hay mucha emoción y eso es un valor añadido en la industria del cine", destaca la actriz catalana. Igual de emocionado se confiesa Antonio Hernández, codirector de un festival que ayer siguió desde la sala de máquinas. "Nos hemos encontrado con un par de chiquillos de Secundaria que en ocho o diez años van a tener mucho protagonismo en el sector audiovisual español", vaticinó al trazar los elementos definitorios de la cuarta edición. "La evolución a la hora de escribir un guion, diseñar el cartel del corto o plasmar la historia es constante y solo puedo agradecer la participación de todos los alumnos y docentes. Llegar a sentir todo esto no tiene precio", reivindicó.

Soledad Monzón, consejera de Educación del Gobierno de Canarias, llegó sobre el tercer aviso. La gala estaba a punto de empezar. En sus palabras se concentró la verdadera esencia de una experiencia superlativa. "Cinedfest implica a los alumnos en el trabajo en grupo y es capaz de sacar su versión más creativa", acotó en el arranque de una ceremonia que entregó más de setenta recompensas. La más sabrosa, la que provocó la asistencia en la sala del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se la llevó el IES Adeje por el contenido de "Último pecado". La concesión del Gran Premio Cinedfest completó un cuadro de honor dominado por cinco centros educativos de Tenerife y uno de Lanzarote.

Palmarés

Gran Premio Cinedfest

"Último pecado" / IES Adeje (Tenerife).

Premio Distribución Internacional

"Not so far" / IES San Matías (Tenerife).

Primer Premio de Formación Profesional - CEPA

"Teko" / CIFP César Manrique (Tenerife).

Primer Premio de Bachillerato

"Y si" / IES Santa Ana de Candelaria (Tenerife).

Primer Premio de Secundaria

"Fideo" / CPEIPS Nuryana de La Laguna (Tenerife).

Primer Premio de Primaria

"Los sin voz" / CEIP Capellanía de Yágabo (Lanzarote).