Concepción abandera el optimismo

Miguel Concepción es optimista y no lo oculta. Ve al Tenerife marcando mañana en el Coliseum Alfonso Pérez y, lo que es más importante, subiendo a Primera. Tiene ese presentimiento. Está seguro de que vivirá como presidente del club un segundo ascenso a la máxima categoría. "Ya nos toca", dijo ayer en Radio El Día.

En el momento de dar a conocer sus sensaciones, no se dejó nada. "Estoy ilusionado y animado. Soy optimista y estoy esperando al sábado y pensando en la celebración. Ese es mi estado de ánimo. El objetivo está a nuestro alcance y veo al equipo entero, tengo confianza", manifestó para añadir luego que "la balanza está más a favor" del Tenerife. No obstante, recordó que "en el campo puede suceder cualquier cosa".

En su guion del encuentro, supone que al conjunto de José Luis Martí se le presentará más de una oportunidad para batir al portero del Getafe, situación que podría resultar definitiva. "Si tenemos suerte y ellos se lanzan al ataque por la ansiedad de querer anotar y poner la eliminatoria a su favor, podremos tener la oportunidad de marcar, y así se lo pondremos muy difícil", advirtió Concepción.

Independientemente del desenlace que se produzca, al presidente le gustaría que el tinerfeñismo se sintiera agradecido por esfuerzo realizado por el equipo, y garantizó que el club no se rendirá en su intento de llegar a Primera. "Si la cosa se tuerce, que es algo que no está en mis planes ni me pasa por la cabeza, lo intentaremos la próxima temporada", declaró procurando eliminar ese pensamiento. "No quiero plantearme eso", agregó recuperando un mensaje cargado de optimismo. "El Cádiz nos lo puso muy difícil, pasamos esa barrera y entramos muy bien a la eliminatoria final".

El empresario palmero confesó que no se deja llevar por las supersticiones en estos casos. "De vez en cuando, si las cosas se dan bien, repito la vestimenta, pero tengo más fe en el bueno juego".

Además, indicó que el Tenerife lleva "muchos años luchando" por retornar a Primera. "Ya nos toca", apuntó. "Pasamos por el doloroso descenso a la Segunda División y y pudimos salir del pozo, y hemos trabajado para mejorar. Ahora se dan los ingredientes para recuperar la máxima categoría y llegar para quedarnos", declaró situándose en el mejor de los escenarios. "El club tiene estabilidad económica y hay que pensar en un sólido proyecto de futuro, y si tocamos la Primera División, tenemos que quedarnos, porque es donde hay que estar. Lo bonito sería tener a dos equipos canarios ahí, en la élite", afirmó.

En el mejor de los casos, Concepción calcula que el Tenerife liquidará por completo su deuda actual, de unos 15 millones de euros, "en un par de años en Primera", de manera que el presupuesto para la plantilla y para los fichajes podría ser más alto. En ese sentido, avanzó que Alfonso Serrano, secretario técnico del club, maneja dos planes para enfocar la planificación de la plantilla, según la categoría en la que vaya a competir el equipo. "Hay que ver si se asciende o no, pero hay jugadores polivalentes que sirven para Primera y para Segunda", aclaró.

Por último, Concepción aprovechó la ocasión para dirigirse a los aficionados blanquiazules. "Les doy las gracias porque han estado ahí en este último tramo, cuando más hemos necesitado a la gente. Han dado la cara y han sido el jugador número 12. No queda otra que estar agradecidos. Espero que mantengan viva esa ilusión, porque creo que podemos conseguir el objetivo. Y quien tenga la posibilidad de estar en Getafe será importante que se asegure la entrada, porque sería desagradable ir y no poder acceder al campo".

El Tenerife-Getafe del miércoles no fue un partido de sufrimiento para Miguel Concepción. En realidad, lo pasó mucho peor en el palco del Heliodoro tres días antes en el encuentro de vuelta de la eliminatoria con el Cádiz. "Estaba tranquilo. El equipo me dio buenas sensaciones. Cuando jugamos en Liga en Getafe, el Tenerife demostró que es un rival que se nos da bien, mucho mejor que el Cádiz", contó el presidente. "El equipo se plantó muy bien en el campo y creó ocasiones de gol en la primera parte. Tuvo la posesión del balón y dominó. Luego, en la segunda mitad ellos le pusieron un poco más de intensidad, pero tuvieron pocas oportunidades", agregó Concepción, cuyo principal deseo era que el Tenerife dejara su puerta a cero. "Lo que quería es que no nos marcaran. Esa era nuestra preocupación", reveló. En cuanto a la reacción del máximo dirigente del Getafe, Ángel Torres, dijo que apenas hablaron el miércoles en la zona de autoridades del estadio santacrucero. "No hablamos nada sobre el juego. Como él tampoco me dijo nada, fui muy respetuoso. No es una persona de muchas palabras y se tropezó con otra que también es así", señaló antes de aclarar que la relación no es mala. De hecho, Concepción indicó que Torres accedió a concederle más plazas de las previstas en el palco del Coliseum.

los nombres

El gol de Jorge. "Me alegro de que haya marcado. Es un chico noble, se entrega y tiene futuro. El gol es un premio que se ha ganado y que le servirá para seguir creciendo. Aún le falta, pero tiene un gran potencial".

Gaku, acierto de Serrano. "El fichaje de Gaku hay que apuntarlo en el haber de Alfonso Serrano. Ojalá se consiga el ascenso, porque así lo tendremos dos años más en el club y nos seguirá aportando cosas. Y si no se sube, habrá que negociar, pero sabemos que él está muy contento en la Isla".

La renovación de Aarón. "Se ha hablado con él, pero las negociaciones están ahora paradas porque lo más importante es que nos centremos en el partido del sábado ante el Getafe".

El futuro de Cristo. "Los representantes vuelven locos a los jugadores, pero espero que acepte y sepa que firmar un nuevo contrato le va a beneficiar más que a perjudicar. Pero si quiere salir, tendrá su oportunidad; no se lo vamos a impedir".