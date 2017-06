Volver a ganar, objetivo en el Coliseum

El Tenerife podrá ascender mañana a Primera si pierde por la mínima diferencia y consigue marcar, y también con cualquier empate. Pero en la plantilla tinerfeña no tienen la intención de arriesgar tanto. Visitarán el Coliseum Alfonso Pérez con la idea inicial de ganar. Así lo aseguraron dos de los titulares en el partido de ida de la final de la promoción, Suso Santana y Germán Sánchez. Los dos compartieron el mismo mensaje ambicioso.

El capitán afirmó que el punto de partida del Tenerife consistirá en "salir a ganar y marcar primero". Y es que un tanto de los blanquiazules obligará al Getafe a anotar tres para poder subir. Al respecto, Suso opinó que será muy difícil que los madrileños cuelen el balón tres veces en la portería que defenderá Dani Hernández. "Hacerle tres goles al Tenerife es muy complicado", comentó Suso, avalado por los antecedentes.

Por su parte, Germán reconoció que el Tenerife pudo vencer el miércoles por un margen mayor de goles, pero llegó a la conclusión de que "el resultado es el que es" y prefirió no lamentarse. Su mirada está puesta en el Coliseum, donde "no hay que obsesionarse con marcar, sino con vencer". En ese sentido, el central gaditano aseguró que el Tenerife está "capacitado para ganar en cualquier sitio y ante cualquier adversario".

Germán insistió en que el Tenerife no irá a Getafe "a defender" la ventaja lograda en el Heliodoro, sino a "ganar con todas las de la ley" para no darle opciones al rival.

En la cuenta atrás no hay grandes preocupaciones en el plantel, más allá de las normales en un partido tan relevante como el que se jugará este sábado. Sánchez confesó que solo le inquieta saber "cómo llegará el equipo" en cuanto a estado físico. "Habrá que ir con la máxima ilusión por todo lo que nos estamos jugando. Sabemos que el segundo partido será diferente al primero, porque el Getafe le meterá mucha intensidad y ritmo al juego para que lo pasemos mal, así que tendremos que competir con mucho orgullo y ser muy solidarios para ganar".

Tanto el extremo como el defensa coincidieron, igualmente, en recordar que el Tenerife aún no ha cruzado la meta. "No hemos conseguido nada. Habrá que ir con mucho respeto a Getafe", dijo Germán. "Todavía no hemos logrado nada", remarcó Suso Santana.

El último en El Mundialito. El Tenerife se despidió ayer de las instalaciones de Ofra hasta la próxima precampaña./ m. s.