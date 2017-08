La temperatura media sube en las Islas un grado y medio en 20 años

No es solo una sensación: los termómetros demuestran que este verano está siendo especialmente caluroso en Canarias. Es parte de la tendencia al alza que han experimentado las temperaturas en los últimos años, como consecuencia del cambio climático, y que no no solo afecta a Canarias, sino también a otros puntos del mundo. En concreto, en el Archipiélago la Agencia Estatal de Meteorología ha constatado un avance de la temperatura media de entre un grado y un grado y medio durante los últimos dos decenios.

Un ejemplo del calor que vivimos estos días es el episodio cálido que comenzó el domingo y que se prolongará al menos hasta el viernes. Víctor Quintero, experto de la Aemet en Canarias, explica que las temperaturas seguirán en ascenso hasta mañana y a partir de ese día empezará el retroceso, pero será muy leve al menos hasta el viernes, calcula.

El avance de la temperatura que ha registrado la agencia a lo largo de los últimos 20 o 25 años no significa que cada verano haga más calor, pero sí que hay "una pendiente positiva" de la que dan cuenta los registros climáticos y que se debe al cambio que está experimentando el clima en todo el planeta.

Este incremento no es homogéneo en todo el territorio insular, sino que varía en función de la geografía. Así, en las medianías la subida ha sido más significativa que en municipios del litoral. "En Canarias hay diferencias apreciables en función de la localización", puntualiza Quintero.

Hasta que no concluya la estación no se podrá hacer un análisis completo y comparado, pero a fecha de hoy Quintero cree que "estamos teniendo un verano con valores por encima de lo normal".

El episodio actual ha hecho que la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno regional vuelva a declarar a partir de hoy la alerta por riesgo de incendio forestal en Gran Canaria y las islas occidentales, igual que hizo hace apenas unos días. Además, en la isla oriental también se ha declarado una alerta por altas temperaturas, donde se prevén temperaturas elevadas de entre 32 y 40 grados. Asimismo, según la previsión de la Aemet, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro están en aviso amarillo y podrían alcanzar hoy máximas de hasta 35 grados. Estas temperaturas afectarán principalmente a las zonas del interior y a las medianías de las islas. Las costas, en general, quedan fuera de esta previsión, salvo las de la parte sur y sudeste de Lanzarote y Fuerteventura.

La Consejería de Sanidad recomienda mantenerse hidratado en todo momento -especialmente niños y personas mayores- y usar protección -gorra, ropa holgada- en las horas de más sol para evitar episodios de insolación o deshidratación. El calor ha venido para quedarse y hay que aprender a combatirlo.