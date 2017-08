Bloko del Valle va de reto en el TEA

C on la idea de convertirse en el mayor grupo de percusión social de Europa, la familia que forma Bloko del Valle invita al público a acompañarlos en tan particular desafío.

La cita tendrá lugar esta noche, desde las 20:00 horas, en TEA Tenerife Espacio de las Artes, con entrada libre, espacio que también acogerá el lanzamiento en redes del vídeo titulado "Sin Límites", de 2,11 minutos de duración, con el que quieren acompañar lo que definen como una nueva "blokura".

Bloko del Valle se articula desde los principios de una asociación musical y sociocultural, sin ánimo de lucro, que mantiene sedes estables en Tenerife y Euskadi.

Desde 2009 han venido proponiendo la música como fórmula para fomentar valores como respeto, asertividad y compañerismo, promoviendo la tolerancia en la convivencia y el conocimiento de otras realidades y formas de entender la vida, un medio para fomentar la equidad, la cooperación y el intercambio cultural, especialmente a través de la percusión.

En la actualidad, esta agrupación extiende su ritmo en la isla de Tenerife, Euskadi, Kenia y el archipiélago de Cabo Verde.

"Desarrollamos un movimiento social de cohesión y participación ciudadana, con la percusión como nexo de unión", señala su alma mater, Unai Cañada, quien pone el acento en la especial atención que desde Bloko del Valle se dedica a colectivos con dificultades, en riesgo de exclusión o con discapacidades.