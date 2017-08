"Me gusta mucho el reto del Tenerife"

Cantera temprana Muy oportuno el apunte de "en forma", porque no me ha gustado nada la facilidad para romperse, sin q...

Francisco Montañés no tardó en confirmar que su nuevo equipo, el Tenerife, es un firme candidato a competir por el ascenso. Las referencias que le dieron antes de comprometerse por el club para las dos próximas campañas ya habían resultado convincentes, pero sus primeras horas en la Isla fueron definitivas. "Se nota", reconoció ayer el castellonense al ser preguntado por la condición de aspirante a subir del equipo blanquiazul.

"Por cómo fue la temporada pasada, sé lo que nos van a exigir y me gusta mucho ese reto", admitió el volante ofensivo en la rueda de prensa de su presentación, desarrollada en el Heliodoro Rodríguez López con la presencia del secretario técnico Alfonso Serrano, quien contó que llevaba dos veranos intentando su fichaje. "Con él damos un importante salto de calidad. Es un jugador desequilibrante en la categoría", advirtió.

Por su parte, Montañés se mostró entusiasmado por la posibilidad de repetir un ascenso a Primera después de vivir esa experiencia la temporada pasada con el Levante. Para ello, indicó que la cohesión de la plantilla será crucial. "Es importante que haya unión en el vestuario y que el grupo sea trabajador y honrado", opinó antes de admitir que "luego hay que tener una pizca de suerte".

De momento, ya sabe lo que es disfrutar de un triunfo del Tenerife. El viernes pasado pudo apreciar desde el palco del estadio el potencial de su equipo. "Había estado como visitante en el Rodríguez López y no me había fijado tanto en los detalles, y me gustó mucho que acudieran al campo más de 10.000 personas estando en agosto y que la afición apretara. Además, vi al equipo muy bien. Fue creciendo poco a poco, se asoció y le dio un buen trato al balón", destacó. Al respecto, añadió que "no es fácil que un equipo esté tan suelto en el primer partido de Liga y juegue con tanta confianza".

Montañés confía en pasar pronto de la grada al césped, aunque sabe que tendrá que esforzarse para ponerse a tono. "Físicamente estoy bien, pero no me encuentro al nivel de los compañeros, así que trabajaré para coger cuanto antes ese ritmo", aseguró.

Por último, recordó que está acostumbrado a moverse por todo el frente de ataque. "Me gusta jugar en la zona de la mediapunta, en las tres posiciones, aunque durante unos años estuve situado en la banda izquierda", explicó Paco Montañés. "Me siento bien en esa banda, siempre siendo vertical, mirando a la portería y asociándome con el balón", finalizó el último fichaje del Tenerife.