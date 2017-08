Nano, una incorporación "imposible"

El Tenerife incorporará a un jugador más, como mínimo, dentro del mercado de verano. Las altas podrían llegar a dos o incluso tres, pero el objetivo principal está centrado en fichar a un delantero. Y la posibilidad de que ese futbolista sea Nano Mesa está casi descartada. El secretario técnico del club blanquiazul, Alfonso Serrano, afirmó ayer que el regreso del delantero tinerfeño es "imposible".

Lo que separa a Nano del Tenerife no es su falta de ganas de volver a ser local en el Heliodoro ni el interés por parte de Serrano, sino las condiciones que plantea el Éibar, club que adquirió el verano pasado los derechos del atacante. Por lo que contó ayer Alfonso, la entidad guipuzcoana solo aceptará la salida a préstamo de Nano al Tenerife a cambio de una cantidad que supera el millón de euros. Se trata de un importe que no encaja en la previsión de gastos del representativo. "A día de hoy, el fichaje de Nano es imposible", advirtió el dirigente. "Y no es porque el chico no quiera venir, sino porque el Éibar pide una cifra que se va a más del millón de euros por una temporada, y no estamos en condiciones de pagar esa cantidad por un jugador cedido", indicó sobre una incorporación que obligaría al Tenerife a desembolsar entre 1,2 y 1,3 millones -"en cifras totales"- por tener a Nano en la plantilla hasta junio de 2018. No obstante, aseguró que aún no ha perdido la esperanza de que el Éibar acepte otra fórmula. "Lo seguiremos intentando", avisó Serrano.

En cuanto al número de altas previsto, aclaró que no tiene "un número concreto" porque la polivalencia de los jugadores que hay en la plantilla hace que disminuyan las posibles carencias. "Espero que en esta semana o en los próximos diez días tengamos la plantilla prácticamente cerrada, pero no hay una cifra de tres, dos o un jugador. Tiene que venir gente, pero tampoco vamos a traer por traer ni a precipitarnos. Vendrá uno seguro, y con los demás veremos hasta el final las opciones que tendremos".

Malbasic, un atacante que "gusta mucho"

La búsqueda de atacantes en el mercado extranjero ha puesto al Tenerife sobre la pista de Filip Malbasic, un futbolista serbio de 24 años de edad que actualmente pertenece al Vojvodina. "Es una opción más que nos gusta mucho y que llevamos siguiendo desde hace tiempo", reconoció ayer Alfonso Serrano. Malbasic, de 182 centímetros de estatura, comenzó la temporada 2017/18 el 29 de junio con motivo de la eliminatoria de clasificación para la Liga Europa que disputó el Vojvodina con el Rozomberok de Eslovaquia. Sus dos goles en el encuentro de ida no sirvieron para que el conjunto de Novi Sad siguiera adelante. Luego, en la Super Liga serbia ha sido titular en seis partidos en esta campaña y ya ha marcado 4 goles; el último, hace dos días. La temporada pasada, Filip intervino en 43 partidos con el Vojvodina, entre la competición local y la Liga Europa, y consiguió un total de 18 tantos, mientras que en el ejercicio anterior no pasó de catorce actuaciones con el mismo equipo y firmó una diana. La trayectoria de Malbasic se completa con una temporada en el Partizan, antes de su pase al Vojvodina. Antes llegó a pasar por el Hoffenheim alemán. Además, fue internacional sub'21 con Serbia. Al no ser un jugador libre, el Tenerife tendría que pagar por el traspaso. La cantidad rondaría los 500.000 euros por un jugador que acaba contrato en 2018 con su actual club. No es la primera vez que está relacionado con un equipo español. A comienzos de este verano sonó como refuerzo del Sporting y del Celta.

Un debut "fantástico"

El secretario técnico del Tenerife aprobó con una nota alta al equipo en su debut liguero. "Fue fantástico. Empezar la competición con ese ritmo y siendo superior al rival, menos en los 15 primeros minutos, es para estar contentos. Espero que los fichajes se acoplen cuanto antes y nos den el salto que esperamos para pelear por los puestos de arriba", declaró.

Sin permiso por Acosta

Serrano confirmó ayer que Martí no podrá contar el próximo lunes con Bryan Acosta en la visita al Barcelona B, ya que debe incorporarse ese día a la selección de Honduras, a pesar de estar sancionado para el encuentro de clasificación para el Mundial de Rusia que disputará la Bicolor ante Trinidad y Tobago el 1 de septiembre. "Hicimos una gestión por si dejaban que viajara el martes, pero nos negaron esa posibilidad. Lo volveremos a intentar", dijo sobre los contactos con la Federación Hondureña. Lo normal es que Acosta se pierda los encuentros con el Barcelona B. Real Valladolid y Rayo (Copa).

Álex, ¿hasta enero?

Álex García podría verse en la misma situación que Jairo. El tinerfeño tampoco contó para José Luis Martí el verano pasado y permaneció hasta enero en el Tenerife sin opciones de jugar, ya que su salida no se concretó en el mercado de verano. Es lo que le espera a Álex, a no ser que encuentre otro club en lo que queda de mes. "Esperamos que consiga un equipo que le llene económica y deportivamente. Lo intentaremos hasta el final. Si no, se quedará y lo haremos en diciembre", comentó Alfonso Serrano sobre este jugador.

Perdomo es del Nástic

José María Andreu, presidente del Nástic, reveló la verdadera vinculación de su club con Omar Perdomo. El dirigente explicó que el grancanario no llegó al Nástic este verano cedido por el Tenerife, sino en propiedad y con un contrato de cuatro años de duración. Eso sí, el Tenerife se quedó con la opción de recuperarlo al final de la campaña 17/18. Además, las partes llegaron a un acuerdo para que Omar no se pueda enfrentar al conjunto blanquiazul en los partidos de la Liga 17/18.