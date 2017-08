Correa: "Me apetecía volver a España"

La grancanaria Ana Mirtha Correa Esteban (19/01/1985), primer fichaje del Aguere, explicó ayer que "a pesar de tener ofertas del extranjero, me apetecía volver a jugar en la liga española, poder acercarme a casa y en el Aguere siempre me han tratado muy bien, me he sentido valorada. Es una buena oportunidad para volver".

La central española, con casi 200 participaciones en la selección, disputó este mismo verano la fase de la Liga Europea con el combinado nacional, tras finalizar la liga con el Volley Koniz suizo.

Correa se inició en el Hotel Cantur, donde ganó 4 ligas y ahora vuelve al Aguere, donde jugó tres temporadas. La central de 1,86 cm de estatura ha sido partícipe de las ligas europeas más potentes, como la italiana, francesa o belga. Cree que estos años jugando en Europa le han valido para "ganar mucha experiencia, mejorar mi juego y sobre todo salir con más seguridad a la cancha. Me considero una jugadora muy rápida y ambiciosa".

Ana se reencuentra con Nira Pérez, "una guerrera. Me encanta jugar con ella y me ilusiona volver a defender los mismos colores".