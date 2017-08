Piden desechar del PGO las zonas comerciales de la costa

La concejala de Unid@s se Puede (USP) Idaira Afonso espera que en el proyecto de Plan General de Ordenación (PGO) anunciado por el grupo de gobierno para finales de año se desechen las zonas comerciales que aparecían en los documentos que fueron sometidos a exposición pública en los años 2013 y 2014.

En una nota, la formación lagunera explicó ayer que en el documento del PGO que aparece en la página de la Gerencia de Urbanismo todavía están recogidos tres espacios de este tipo en Bajamar. Uno cuenta con hasta tres plantas en la zona situada entre la calle San Juan y Cangrejo de Oro, vinculada a un amplio aparcamiento público, junto a dos agrupaciones realizadas al lado de nuevos viarios, ubicadas en la entrada del núcleo, a ambos lados de la TF-13. Además, recordó que en el Plan General de 2013 se contemplaba también un centro comercial de tres plantas en la zona de Porlier, una iniciativa que fue rechazada por la Cotmac "por afectar a suelo de utilidad agrícola y que ahora, con la posibilidad de utilizar la nueva Ley del Suelo, podría recuperarse".

"Esta propuesta no se corresponde con un modelo de desarrollo basado en el apoyo a las pequeñas empresas de la zona y con un modelo sostenible, con comercios de cercanía, siendo cuestionado por el propio tejido comercial de la zona, como comprobamos en un encuentro mantenido en marzo de 2016", indicó Afonso. "Las agrupaciones comerciales medias suponen imponer una forma de comercio que compite directamente con el modelo tradicional, que no lo complementa y que, además, creemos que no es una de las demandas de los habitantes de la zona", manifestó la edil de la coalición de izquierdas.