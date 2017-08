El PSC considera que el pacto antiyihadista aúna "valores compartidos"

La diputada del PSC Meritxell Batet ha dicho este martes que el pacto de Estado contra el terrorismo yihadista "responde a valores compartidos" por lo que preferiría que todos los partidos "se sentaran como parte del pacto y no meros observadores".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, la diputada socialista ha criticado la postura de los partidos que han decidido no sumarse al pacto aunque ve un "buen paso" que en esta ocasión hayan participado fuerzas que no se habían sumado a esa mesa anteriormente: "Es bueno y hay que seguir en esa dirección", ha admitido.

En este sentido, ha indicado que, a su juicio, "no hay mucho que matizar" en un pacto como este, por lo que piensa que todos deberían "implicarse e involucrarse". Eso sí, subraya que "cada uno" ha de intervenir lo que "considere". Así, ha reivindicado la necesidad de una condena cuyo objetivo es "compartido" y ha recalcado que "todo suma".

FUERA DE LUGAR

Por otro lado, Batet ha criticado la postura de la CUP ante la manifestación en recuerdo de las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), convocada para este sábado, en la que ha vetado que el Rey Felipe VI encabece la concentración apuntando que "es el culpable del ataque" por los tratos económicos con países como Arabia Saudita y Catar, "fuentes de financiación del Dáesh".

Meritxell Batet ha asegurado que estas críticas de la CUP "están fuera de lugar" porque "la línea está entre aquellos que matan y practican el terror, y los demócratas". De esa manera, ha insistido en que "todo lo demás, cualquier otra distinción" no caben en este momento.

Asimismo, ha defendido la participación del Rey en la protesta, incidiendo en que le parece "importante", del mismo modo que le "parece bien" que vaya el Gobierno de España o todos aquellos "representantes, instituciones" que quieran hacerlo, incluidas las de carácter internacional.

APOYA A COLAU EN LA CESIÓN A LOS MOSSOS DE LA PRIMERA FILA

Además, ha defendido la decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de ceder la primera fila a los Mossos d'Esquadra: "No me parece mal, no tengo otro criterio mucho mejor para decidir quién tiene que encabezar o no esa manifestación".

Ha concluido poniendo en valor el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los sanitarios y todas las personas que aportaron su "granito de arena": "Es indudable que algunos de los héroes de estos días de los que nos podemos sentir orgullosos han sido ellos", ha apuntado. "La manifestación es de toda la sociedad y lo que tenemos que hacer los representantes de las instituciones es acompañar a esa ciudadanía", ha rematado.