Identifican en Japón un potencial criadero de una ballena barbada de 15 millones de años

Las ballenas barbadas están entre los animales más grandes que han existido y aún se sabe muy poco acerca de sus hábitos de cría. Sin embargo, un segundo análisis de un investigador a fósiles de ballenas barbadas previamente encontrados en Japón proporciona nuevas pruebas de un hábitat desaparecido hace mucho tiempo de la extinta ballena barbada 'Parietobalaena yamaokai' y que data de más de 15 millones de años.

La investigación, publicada en la revista de acceso abierto 'PeerJ', se realizó sobre la evidencia de la presencia de un individuo muy joven de una ballena barbuda extinta, junto con varios especímenes fósiles de la misma especie de ballena. Los autores de este estudio dicen haber descubierto un caso muy poco común, un criadero de una gran ballena extinta hace mucho tiempo.

Concretamente, fue el investigador Cheng-Hsiu Tsai, del Museo Nacional de Ciencia y Naturaleza de Japón, quien detectó una zona abierta en el cráneo de un espécimen fósil, lo que indica que se trata de una ballena muy joven, de menos de seis meses de edad, tal vez incluso una cría recién nacida. Los especímenes fósiles investigados se encontraron originalmente en el siglo XX y actualmente se conservan en el Museo de Hiwa para la Historia Natural, en Shobara, Hiroshima, Japón.

Identificar los criaderos de especies vivas de ballenas es increíblemente raro, por no hablar de especies extintas del Mioceno. Por ejemplo, los científicos no están seguros de dónde se reproducen las ballenas grises occidentales amenazadas, lo que a su vez no conduce a estrategias concretas para recuperar a esta población en peligro crítico de alrededor de 100 individuos.

El descubrimiento de un antiguo sitio paleo-reproductor, que se remonta a hace 15 millones de años, podría proporcionar nuevas perspectivas sobre el futuro de la supervivencia de las ballenas barbadas. En un mundo que cambia rápidamente, la localización de los criaderos y la comprensión de la desaparición de un lugar de cría pueden llevar posteriormente a información sobre la mejor manera de responder para conservar estas poblaciones en peligro de extinción.