La niebla "chafó" el eclipse solar en Vigo y en Canarias pudo verse sin gafas

Calificado por la NASA como 'el evento astronómico del año' o popularmente como 'el eclipse del siglo' o el 'gran eclipse solar americano', el esperado evento astronómico también se ha podido ver en España, aunque de manera parcial. Mientras el eclipse ha atravesado Estados Unidos, donde en muchos estados la Luna ha ensombrecido el 100% de la superficie del Sol, el punto donde mejor ha podido apreciarse en la Península ha sido Galicia, en concreto en la ciudad de Vigo --donde la Luna ha cubierto en torno a un 14-15% de la superficie del astro--, mientras que en Canarias también se ha podido presenciar el fenómeno, con hasta un 40% de ocultamiento del Sol.

Allí, concretamente en la playa viguesa de Samil, más de 800 personas, entre bañistas y veraneantes y fans de la ciencia, se reunieron para poder disfrutar del eclipse en un evento organizado por la Fundación Ceo, Ciencia y Cultura y la Asociación Astronómica de Vigo.

"La niebla nos chafó los últimos diez minutos del eclipse", explica a Europa Press el presidente de la Fundación, Enrique Alonso. No obstante, la niebla --que hizo su aparición sobre las 21.10 horas, cinco minutos antes de que el eclipse llegara a su punto máximo-- ejerció de "filtro natural" para las cámaras de televisión que se encontraban retransmitiendo en directo el fenómeno. "Al margen de habernos chafado el eclipse, nos dio unas imágenes muy bonitas", señala Alonso. El eclipse duró media hora, finalizando a las 21.20 horas, cuando el Sol se ocultó.

Equipados con un telescopio solar, un Solar Sistem Scope --cajita con una cámara-lente homologada en cuyo interior se ve reflejada la imagen del Sol-- y gafas protectoras, la jornada fue "bien", según afirma el presidente de la entidad que organizó la reunión en la playa. "La media hora que nos dio de margen se dio bien" y "a la gente le gustó", considera Alonso, que atribuye el éxito de la jornada a las temperaturas. "El día era un día de playa total", asegura el experto, que afirma que los termómetros se situaron por encima de los 33 grados. "Hasta con niebla, el día más caluroso del año, en Galicia en general", reitera.

Aunque hubo personas que esperaban más del fenómeno, Alonso insta a "valorar" un fenómeno de tales características. A su juicio, un eclipse solar, sea cual sea la cobertura, tiene su "atractivo", y este es su "rareza". "Es un hecho raro, un espectáculo que te brinda la naturaleza", concluye.

EN CANARIAS EL ECLIPSE ACABÓ ANTES Y PUDO VERSE SIN GAFAS

Además de Vigo, el eclipse de este 2017 también ha podido verse en las Islas Canarias, donde los expertos pronosticaban una cobertura de en torno al 30-40%. En las islas, el eclipse no ha podido verse como se esperaba debido a la presencia de nubes y calima.

En lo alto del Observatorio del Teide, en Tenerife, expertos e investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) visualizaron el fenómeno, como Naira Rodríguez, astrofísica divulgadora del IAC. En esta isla, el eclipse ha llegado a su máximo a las 20.38 horas, provocando un ocultamiento del Sol del 41%, aunque no se ha podido ver debido a la presencia de nubes y la calima. En su lugar, los canarios han podido visualizar hasta un 40% del ensombrecimiento del astro, que tuvo lugar en torno a las 20.31 horas. "Cuando el Sol estuvo bastante bajo, y debido a la calima, ya se no podía observar el eclipse", explica a Europa Press Rodríguez. El eclipse comenzó a las 19.50 horas.

Con motivo de la meteorología de la jornada, el eclipse se ha podido disfrutar incluso con la protección de gafas solares normales. En los primeros 15-20 minutos del fenómeno, Rodríguez explica que tanto sus compañeros como ella vieron el eclipse con las gafas especiales, pero de 20.10 a 20.31, aproximadamente, no fue necesario su uso. "La calima reduce mucho la radiación solar", comenta Rodríguez, que explica que esta fue tan baja al final del eclipse que no se llegaba a ver con las gafas especiales, por lo que las sustituyeron por gafas de sol normales.

Según ha indicado, las condiciones meteorológicas de este lunes en Canarias no fueron "normales". "En verano, tenemos entre uno y tres episodios de calima en Canarias, este año nos tocó, coincidiendo con el eclipse, un episodio de calima bastante importante", lamenta la experta, que por otro lado considera que presenciar un eclipse con calima no es "desafortunado" porque pudo verse en determinado momento sin gafas homologadas ni aparatos especiales.

"La gente que no tenía gafas especiales pudo disfrutarlo directamente con gafas solares normales, puedes ver el mordisco de la luna sin aparatos especiales", explica la astrofísica, al tiempo que añade que en el momento en que la radiación es "tan baja" que no puede verse el eclipse con las gafas especiales, "no hay peligro para la visión" si se dejan de utilizar. Aun así, incide en que nunca se debe mirar directamente al Sol para ver un fenómeno como el ocurrido este lunes.

El próximo eclipse solar total se producirá el 2 de julio de 2019 y será visible en América del Sur, mientras que para poder disfrutar en España de un fenómeno así, habrá que esperar hasta el 12 de agosto de 2026, según afirmó a Europa Press el divulgador científico especializado en astronomía y ciencias del espacio, Antonio Pérez Verde.