Estados Unidos admira su eclipse del siglo

Desde Oregón, cruzando en un perfecto eje diagonal, hasta Carolina del Sur, Estados Unidos se hizo noche a mitad del día, un eclipse solar total que ha recorrido de costa a costa el país y ha sido admirado por millones de personas al tratarse de un fenómeno único desde hace casi 100 años.

A lo largo y ancho de una franja de 110 kilómetros de amplitud, la luna se interpuso al sol durante varios minutos, desplazándose desde el norte de la costa oeste al tercio sur del otro lado del país, ofreciendo un espectáculo único que provocó la admiración de toda la nación.

En las zonas donde la incidencia del eclipse era del 100 % millones de personas aguardaban expectantes el fenómeno, pertrechados con gafas especiales para su observación, lentes adecuadamente graduadas para no sufrir daños y captar el momento o aparatos caseros que evitaran cualquier daño ocular.

El eclipse total oscureció la pequeña ciudad costera de Newport, en Oregón, a las 10.15 hora del Pacífico (17.15 GMT), donde una multitud se reunió en silencio para recibir la sombra de la luna, que prosiguió su camino a lo largo de casi 5.000 kilómetros.

El eclipse total atravesó los estados de Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Misuri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, Carolina del Norte y, finalmente, desapareció en las costas de Carolina del Sur a las 14.45 hora del este (18.45 GMT).

Una noche ficticia recorrió esa zona de Estados Unidos, donde las temperaturas bajaron a causa del bloqueo de los rayos UVA y muchos acudieron a observar la reacción de los animales, ya que muchos de ellos se sienten desorientados por la excepcionalidad de la escena y reaccionan de formas diversas.

La Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ofreció una retransmisión en vivo del acontecimiento, mientras que las televisiones nacionales iban viajando con el eclipse por la geografía estadounidense, para informar cómo cada rincón expuesto al eclipse total vivía el evento.

Pero si hubo un lugar especialmente volcado con el eclipse solar fue la localidad de Carbondale, en el estado de Illinois, donde desde hace dos años se preparaban para el acontecimiento, sabedores de que su población estaba situada en el punto donde el eclipse total podría observarse durante más tiempo.

Recibidos por un festival de música organizado en unas instalaciones a las afueras, miles se agolparon desde hace días en este pueblo de 26.000 habitantes con tiendas de campaña y todo tipo de aperos para coger sitio para el fenómeno, llenando sus calles y restaurantes.

En Nashville, el gran núcleo urbano agraciado con el 100 % del eclipse, fue un fenómeno de masas, dando lugar incluso a teorías fantasiosas.

"He escuchado algunas cosas bastante apocalípticas", dijo Melanie Cochran, residente de Nashville al diario The Washington Post. "Los teléfonos celulares se apagan. Las líneas eléctricas están sobrecargadas".

Otros, como el cantante Bruce Springsteen, ayudaron en la concienciación del uso de gafas adecuadas para ver el eclipse con un guiño musical.

"Recuerden llevar gafas adecuadas para ver el #EclipseSolar. No os queréis quedar...'Ciegos por la luz'", dijo en su cuenta de Twitter, al compartir uno de sus populares temas, "Blinded by the light", haciendo un juego de palabras.

Aunque no todos siguieron las recomendaciones, como fue el caso del presidente Donald Trump, quien por unos segundos observó el fenómeno sin protección alguna desde el balcón Truman de la Casa Blanca, provocando una oleada de críticas en las redes sociales de internet por no dar ejemplo.

Pero más allá de la lluvia de comentarios, fotografías, vídeos y la experiencia única para los ciudadanos de a pie, el eclipse solar también ha sido un acontecimiento crítico para los científicos, quienes han aprovechado para obtener imágenes extraordinarias para el estudio del astro rey.

El último eclipse solar total previo al de hoy que atravesó Estados Unidos de costa a costa fue en 1918, y no será hasta el año 2024 cuando un fenómeno similar ocurra, pero solo atravesando desde Texas hacia el nordeste, saliendo por Maine.