"Canarias necesita un gobierno para la gente y no para los ricos", nuevo mensaje de Podemos

Inauguración de la nueva sede de Podemos en Las Palmas de Gran Canaria./Cedida

Podemos trabajará por incrementar su presencia en el Parlamento de Canarias en las próximas elecciones con el mensaje de que el archipiélago "necesita un gobierno para la gente y no para los ricos, que son cada vez más ricos" en las islas, según ha dicho hoy su líder regional, Noemí Santana.

La secretaria general de esa formación en las islas ha hecho esa afirmación en el acto de inauguración de una nueva sede de su organización en Las Palmas de Gran Canaria que ha expuesto que se pretende que sea "la rampa de lanzamiento para 2019, donde Podemos va a gobernar en muchos lugares de Canarias".

Acompañada por otros dirigentes y cargos públicos del partido como el diputado en el Congreso por Santa Cruz de Tenerife Alberto Rodríguez, Noemí Santana ha sostenido que la suya es la única alternativa a quienes hasta ahora han gobernado en el archipiélago, que ha asegurado que han favorecido siempre los intereses de los más agraciados en perjuicio de la mayoría social.

Porque "ya sabemos lo que pasa cuando gobiernan CC, PSOE y PP. Lo sabemos y lo padecemos. Por eso queremos un Podemos fuerte, grande y sin complejos", ha argumentado.

Noemí Santana ha planteado que las características de su nueva sede, ubicada en la planta baja de un edificio de la plaza del Pilar del barrio de Guanarteme, y la forma en que se ha puesto en marcha son ejemplos de la diferencia de su opción política frente al resto, puesto que es un local que "se abre con el esfuerzo, la ilusión y las ganas de la gente".

Ya que "no les debemos nada ni a los bancos ni a los poderosos, se lo debemos a la gente", que es la que ha hecho posible financiar y poner a disposición del público esa oficina, ha asegurado.

Además, el nuevo local "representa exactamente el Podemos que queremos: Un Podemos con las puertas abiertas, a pie de calle, en una plaza, y donde pueda entrar cualquiera", ha añadido.

Ya que "esta sede no es un lugar cerrado y solo para las reuniones de trabajo de los cargos, es un lugar para la militancia, y no solo eso, es un lugar para todo el que quiera acercarse, aunque no sea del partido", ha subrayado Santana, que ha apostillado: "Así tiene que ser en Podemos".