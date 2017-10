El caos más extravagante

L a explosión nuclear de Chernóbil (Ucrania) le pilló en plena guerra de Afganistán, ejerciendo de payaso en el frente mientras sus compatriotas tenían como único pensamiento volver vivos cada día a la base. "Formaba parte de una gira de la compañía de la Armada Soviética", recompone Dimitri Bogatirev sobre un tiempo en el que aún no había planificado el futuro de Aga-Boom, compañía de clown que fundó junto a su esposa (Iryna) y que hoy mostrará su espectáculo "Do Not Touch!" en dos ocasiones, a las 18:00 y 20:30 horas, en el teatro Guimerá de la capital tinerfeña. "Tuve la suerte de no estar allí", cuenta sobre la catástrofe del 26 de abril de 1986 en la ciudad de Pripyat. "Nos dejaban cerca de las zonas de combate justo cuando la batalla había terminado... Había soldados muertos y hacer reír en esas circunstancias era una labor que tenía unas connotaciones difíciles", admite uno de los invitados al XI Festival Internacional Clownbaret.

Excomponente del Circo del Sol, Dimitri Bogatirev resume el contenido de "Do Not Touch!" como "la suma de situaciones extravagantes que acaban en un caos", añadiendo que "somos payasos y siempre vamos a hacer algo que provoque una situación inesperada". Eso, por supuesto, implica saltarse algunas reglas. "Si nos dicen que no podemos tocar algo, nosotros vamos y lo tocamos", aclara con un tono desafiante. "Ese es el principio del fin... El inicio del caos".

Pero Aga-Boom vive de la complicidad y los aplausos de las personas que acuden a ver sus puestas en escena. "Son nuestro reflejo y nosotros también nos reflejamos en ellos... Cuando la gente regresa a casa ha entendido que acaba de formar parte de esta locura. Es un show muy participativo, pero no en esa forma en que la gente se siente observada, sino integrada en él".

Respecto a los cambios que se están produciendo en el mundo del clown, Bogatirev tiene claro que "la grandeza del payaso es que tiene un lenguaje atemporal. En ese sentido, no notamos diferencias entre los niños de antes y los de hoy", puntualizando que en el caso de "Aga-Boom representamos la tradición del payaso europeo y el slapstick que ya se interpretaron en los comienzos del cine. De lo que se trata es de conectar con sentimientos muy profundos y ancestrales, algo que la tecnología aún no ha conseguido cambiar", concluye.

PROGRAMACIÓN De hoy del FIC 2017

Aga-Boom

Sábado, 21 de octubre / 18:00 y 20:30 horas / Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife.

Peter Shub

Sábado, 21 de octubre / 19:00 horas / Sociedad Atlántida de Breña Alta (La Palma).

Godot Lullaby

Sábado, 21 de octubre / 20:00 horas / Centro de Arte La Recova de Santa Cruz de Tenerife.

La banda del otro

Sábado, 21 de octubre / 12:00 horas / Plaza Secundino Delgado de La Laguna.

Malabreikers

Sábado, 21 de octubre / 13:00 horas / Centro de Arte La Recova de Santa Cruz de Tenerife.

Arritmados

Sábado, 21 de octubre / 12:00 horas / Parque El Paso (La Palma).

The Chipolatas

Sábado, 21 de octubre / 13:00 horas / Parque El Paso (La Palma).

Clownbaret

Sábado, 21 de octubre / 12:00 horas / Centro de Arte La Recova de Santa Cruz de Tenerife.

Rey Mala

Sábado, 21 de octubre / 19:00 horas / Centro de Arte La Recova de Santa Cruz de Tenerife.

Isidro Silveira

Sábado, 21 de octubre / 12:00 horas / Plaza Secundino Delgado de La Laguna.Sábado, 21 de octubre / 18:30 horas / Centro de Arte La Recova de Santa Cruz de Tenerife.

Cabaret PSF

Sábado, 21 de octubre / 21:30 horas / Centro de Arte La Recova de Santa Cruz de Tenerife.