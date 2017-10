El "invitado" canario de MorphiuM

J uegan en casa, pero hoy son los invitados de MorphiuM, conjunto de metal extremo catalán que esta noche mostrará los temas de su último disco ("The Blackout") en el Aguere Espacio Cultural de La Laguna. "Los protagonistas son ellos", afirma Arturo "Kami" en referencia al rol de teloneros que tendrán que asumir a partir de las nueve y media de la noche. "Esta es una gran oportunidad", reitera el guitarrista sobre una amistad que surgió durante un concierto en Madrid.

Aunque llevan más años en la escena musical local, Odio empezó a coger fuerza en 2012 -los gerundenses de MorphiuM colocaron los cimientos de este proyecto en 2005 y cuentan con tres discos en el mercado-, aunque no fue hasta 2015 cuando adoptó su actual apariencia: Ed "Play" Vera (cantante), Arturo "Kami" (guitarra), Juan González (batería) y Frank Gómez (bajo) es la alineación titular de la que nació "The Mourner", un álbum al que le quieren dar un relevo en las próximas semanas.

"Teníamos un bajista imaginario que había que reponer cada tres o cuatro meses, es decir, que nos costó mucho dar con una formación que en los dos últimos años y medio ha tenido cierta estabilidad", precisa Arturo antes de desvelar que "acabamos de concretar una operación con una discográfica nacional que es un referente en este género musical y la idea es ponernos a grabar los nuevos temas en noviembre", adelanta un integrante de Odio que admite que el de hoy será uno de los últimos directos antes de mostrar el material que está en camino.

MorphiuM, por su parte, es una de las apuestas nacionales mejor valoradas en la escena del death metal melódico, el metalcore y el metal gótico. "Acaban de culminar una gira por salas europeas con mucho éxito", destaca el tinerfeño de una formación que aterriza en la Isla tras agotar un calendario de conciertos en China y Rusia. El recorrido de Odio no es tan internacional, pero su itinerario nacional está repleto de buenas críticas por lo que hicieron en tierras andaluzas, asturianas, catalanas, gallegas, madrileñas, valencianas o vascas... "La verdad es que no tenemos motivos para quejarnos", agradece Arturo sobre los orígenes de una banda que agotará la promoción de "The Mourner" con dos actuaciones en Galicia y una en Madrid.

Dos canciones que en principio acabarán en los créditos del próximo disco sonarán esta noche en La Laguna. "Hay otras diez cerradas para después de esa grabación", revela el componente de un proyecto que espera acumular una media de veinte conciertos nacionales el próximo años, y, si se pone a tiro, analizar la posibilidad de llevar su directo a otros países europeos o sudamérica. "Odio es una aventura que se autofinancia, pero que ha encontrado unas plataformas muy interesante de difusión en el campo amateur".

Escuche aquí "Our days in Oblivion" ("The mourner") a cargo de la banda tinerfeña Odio.