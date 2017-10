El consistorio intensifica el control en la Mesa Mota tras la polémica

Tinerfeño El Consistorio de La Laguna sólo controla la recaudación de multas de tráfico; es lo más cómodo, no ...

El Ayuntamiento de La Laguna ha optado por intensificar el control tras los hechos del pasado fin de semana en el parque recreativo de la Mesa Mota. La Concejalía de Fiestas ha dirigido un escrito a los responsables de una celebración de la Facultad de Farmacia requiriéndoles un listado de datos y documentos para poder realizarla. El acto tendrá lugar hoy y la comunicación, a la que ha tenido acceso EL DÍA, les fue enviada el jueves.

Concretamente, les exigen la entrega "en un plazo de diez días" desde la recepción de la notificación de los siguientes escritos: memoria detallada; afluencia aproximada; memoria de seguridad, plan de seguridad, o plan de autoprotección y plan de seguridad, en función del número de asistentes; un seguro de responsabilidad civil; el nombre de la empresa y la certificación correspondiente en caso de que haya montaje de carpas o castillos hinchables; la autorización de la Facultad de Farmacia; la acreditación de la representación con la que actúa el solicitante, y el nombre, DNI y teléfono del responsable de la actividad.

Preguntadas al respecto, fuentes oficiales del Ayuntamiento de La Laguna indicaron ayer que es "lógico" que se adopte "alguna precaución". "Los técnicos de Fiestas han obrado en consecuencia y, de manera preventiva, ante la inmediatez de la chuletada", mantuvieron. Y añadieron: "La semana que viene se va a reunir el equipo de gobierno para determinar una solución estable que permita conciliar los intereses del disfrute de las personas en los espacios públicos del municipio con las garantías de seguridad que se requieren en estos casos". "Mientras esto se produce se intensificará la vigilancia este fin de semana para tratar de evitar problemas", apuntaron.

Por su parte, el alcalde, José Alberto Díaz, abogó ayer en el programa "El día por delante", en Radio El Día, por no establecer restricciones en la zona, sino que sea suficiente con la presentación de comunicaciones de los interesados. "Estamos hablando de usos normales (...), de pasarlo bien en torno a los fogones y las mesas, y de disfrutar como disfrutamos todos".

La fiesta de Las Raíces: correos con el Cabildo y cambios

Desde la organización de la chuletada universitaria que también está prevista para este sábado en Las Raíces -con la que este periódico trató de contactar el jueves- indicaron ayer que no cuentan con permiso porque desde el Cabildo de Tenerife le transmitieron, en una comunicación por correo electrónico, que no era necesario. Esta institución es la responsable del espacio, y anteayer situó el acto fuera de los supuestos admitidos en la zona. Por su parte, en la tarde de este viernes expresaron que ya habían estado en contacto durante la jornada con los estudiantes.

Una portavoz de la fiesta se refirió al artículo 6 del reglamento de áreas recreativas del Cabildo, que recoge que quedan sujetos a autorización los grupos organizados, y que tendrán esa condición aquellos promovidos "por una entidad pública o privada, con o sin ánimo de lucro, o por persona física con ánimo de lucro, independientemente del número de integrantes que forme el grupo". "Las reuniones formadas por personas con vínculos familiares o de amistad no se consideran grupos organizados al no contar con personalidad jurídica propia", añade el texto. La representante apuntó que la celebración se encuadra en ese supuesto. Además, señaló que han realizado cambios sobre el plan inicial: no habrá ni disyóquey ni grupos electrógenos. Con respecto a las pulseras de acceso, aseguró que son "realmente pulseras de identificación" y que su fin es el de ser conocedores de los alumnos que forman parte de la chuletada.