Podemos acusa a Rajoy de incendiar España y Cataluña y de suspender la democracia

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha acusado hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al PP de "incendiar" España y Cataluña convocando "elecciones por la fuerza" en función aplicación del artículo 155 de la Constitución, lo que supone -ha dicho- "suspender la democracia".

En una rueda de prensa convocada para valorar las medidas anunciadas por Rajoy, Echenique ha dicho que hoy es un "día terrible para la democracia", en el que cualquier demócrata está "conmocionado" y "con los pelos de punta" por la "deriva" que está tomando la situación "capitaneada por el jefe del partido más corrupto de Europa" y "apoyada por el bloque monárquico de PP, PSOE y Ciudadanos".

Según Echenique, se está "poniendo en peligro la convivencia en nuestro país y empujando a Cataluña fuera de España".

"Cuando el Senado apruebe las medidas anunciadas por Rajoy se dará la situación de que gobernará en Cataluña el partido que en las elecciones autonómicas consiguió el 8,5 por ciento de los votos", ha subrayado el número dos de Podemos tras acusar a Rajoy de "romper los consensos" y los pactos territoriales y de convivencia del 78.

Para Echenique, todas las "excusas que ha puesto Rajoy" para "negar" el diálogo "se caen por su propio peso cuando se recuerda que Aznar negoció con ETA cuando era una banda terrorista en activo", a la que el entonces presidente calificó "de Movimiento para la Liberación Nacional" del pueblo vasco.

"Es evidente que Rajoy no ha negociado porque no ha querido, por un cálculo político según el cual incendiar Cataluña y suspender la democracia en España le viene bien al PP", ha denunciado tras señalar que "ningún presiente de Gobierno debería actuar en función del interés de su partido" y no de los intereses de su país.

Podemos debatirá en su ejecutiva sus próximos pasos ante la aplicación del 155, según ha dicho Echenique, pero de momento lanzan un llamamiento a la "calma" y piden al PP que si hay movilizaciones "por favor no ordene agredir a personas pacíficas".

"Si hay manifestaciones, que seguramente serán pacificas como siempre son en Cataluña, en Podemos debemos hacer un llamamiento al PP para que no agreda a la ciudadanía y no cause heridos entre personas pacificas que se manifiestan en la calle".

Echenique ha explicado que Podemos seguirá haciendo esfuerzos para "apagar los fuegos", aunque el PP "insista en encenderlos", y que aún no ha concretado si recurrirá al Tribunal Constitucional la aplicación del 155.

Lo tendrán que decidir en la ejecutiva del partido, pero lo que si anticipa es que siguen aspirando "a echar a Mariano Rajoy", a quien califica como un presidente "pirómano".

El secretario de Organización de Podemos también ha lamentado el apoyo del PSOE al Gobierno.

"La gente no va a olvidar que Pedro Sánchez hablaba de la dimisión de Rajoy, que Iceta le decía que no podíamos soportar cuatro años de Mariano Rajoy, que después de la violencia que se ejerció contra la gente pacífica plantearon reprobar a la vicepresidenta y luego retiró ese planteamiento cuando el Rey les llamó al orden. Todo eso no lo van a olvidar los ciudadanos", ha dicho.

Asimismo, considera "lógico y normal" que dirigentes europeos como el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, fundador del partido de Silvio Berlusconi, o el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean Claude Juncker, apoyen a Rajoy que es el "presidente de las amnistías fiscales y los ministros con cuentas en Panamá".