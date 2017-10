"Mi madre tenía ganas de vivir y no merecía morir de esa manera"

La vecina del barrio santacrucero de Añaza cuyo cadáver fue encontrado el pasado jueves fue asesinada durante la madrugada de ese día, cuando se disponía a ir a su puesto de trabajo. Según explicaron ayer los vecinos de la víctima, el cuerpo fue encontrado por una compañera de trabajo unas 17 horas más tarde. Estaba junto a su vehículo, que se hallaba aparcado en un garaje de un edificio situado frente al centro de salud.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el móvil del trágico suceso y continuó ayer las gestiones para tratar de identificar a la persona o personas implicadas en la agresión.

A.G.H. residía en un piso de la Rambla de Añaza. Con anterioridad vivió en San Pío X, en Ofra, también en la capital tinerfeña. Era madre de dos hijas y una de ellas es autista. Durante 20 años, la fallecida mantuvo una relación con otra mujer de origen extranjero.

Según señalaron una de las vecinas y su hija, la víctima comenzaba a trabajar a las dos de la madrugada en una empresa de pollos. Habitualmente iba a su actividad laboral con otra vecina de Añaza. El pasado jueves, dicha persona se fue con su marido a las naves, ya que A.G.H. no llegó al punto de encuentro. En la empresa también la echaron de menos, ya que ni acudió ni avisó de que faltaría por algún motivo, algo que no hizo nunca, según su hija.

En realidad, la víctima no llegó a mover su vehículo del garaje. Hacía pocas semanas que se había comprado un automóvil y decidió alquilar una plaza de aparcamiento en un edificio de la Rambla de Bentacayse. Entre su vivienda y el citado garaje, debía caminar apenas cinco minutos. Los investigadores tratan de determinar si la persona o personas que atacaron a la mujer la siguieron o la esperaron dentro del garaje.

Fue su vecina y compañera de trabajo la que en la tarde del jueves acudió al garaje para ver si estaba el coche y descubrió el cuerpo. La fallecida presentaba importantes golpes en la cara y estaba boca abajo, según la primera inspección policial. Por ahora, familiares de la víctima y vecinos de la zona han colaborado en las pesquisas que desarrolla el Grupo de Homicidios.

El cuerpo fue trasladado hasta las instalaciones del Instituto de Medicina Legal, donde los médicos forenses tienen previsto realizarle la autopsia hoy. La hija de la fallecida dijo ayer a EL DÍA: "Era la mejor madre y la necesito. Hemos llevado una vida muy complicada y esto es un golpe muy grande", y aseguró que "no merecía morir así".

Ante la tragedia que empieza a vivir, señaló: "Solo pido saber quién lo hizo y por qué, ya que mi madre no causó daño para acabar así". Además, señaló que su madre "no bebía, no consumía (droga)" y la patología de su hermana le había afectado. Aclaró que A.G.H. tenía en estos momentos "muchas ganas de vivir, de viajar". E, incluso, contemplaba la posibilidad de cambiar de trabajo.

En declaraciones a Antena 3 Canarias, la hija de la fallecida señaló que, según le han contado algunos conocidos, su madre sufría en las últimas semanas cierto acoso por parte de una persona, por lo que sugirió a los policías que también tengan en cuenta esa línea de investigación en las tareas de esclarecimiento del asesinato.