El Nobel de Economía y el precio de mi casa

Una teoría muy celebrada del señor Thaler, al que se le acaba de conceder el premio Nobel de Economía, es el llamado "efecto propiedad". Consiste en que tendemos a valorar más lo que poseemos, y debido a ello le asignamos un precio mayor que si no fuera de nuestra exclusiva propiedad. Y es que parece que tenemos una tendencia psicológica a aumentar el precio de lo propio. Esta desviación de lo que sería una valoración equitativa hace referencia al precio, y por eso le podemos llamar "efecto precio de la propiedad". Mi casa vale más que la del vecino siendo iguales, ¡porque la mía es mía!

Pero esta teoría también se puede aplicar a la cantidad y no sólo al precio. La podríamos llamar el "efecto cantidad de propiedad". La propiedad ha sido definida como la extensión de la persona sobre la cosa y, a veces, las personas son tan grandes que se extienden más allá de los límites de su propiedad alcanzando la ajena.

Esta novedosa teoría, merecedora de un Nobel, llamada "efecto cantidad de propiedad" es fácilmente demostrable mediante encuestas, porque somos muchos los que hemos sufrido esta extensión de la persona ajena sobre nuestra propiedad (la sufrimos continuamente con la corrupción). La sufrimos y, a veces, sin darnos cuenta, la practicamos. Me explico mejor con un ejemplo: es frecuente que los propietarios de casas terreras, adosados, parcelas, etc., consideren como propios los aledaños de su casa, siendo estas zonas comunes o incluso privadas. En ellos se aparcan coches, se corren los límites, se imponen normas sobre el uso de estas zonas, etc., que con frecuencia son causa de disputas. Estos ejemplos no hacen sino reflejar el sentimiento reconocido como patrón del comportamiento económico: el egoísmo.

El problema consiste en que la tradición económica ha calificado este comportamiento egoísta como racional porque parte de una antropología utilitarista. Lo racional es perseguir no ya el aumento, sino la maximización de la propia utilidad. En aparente contradicción, el premio nobel de este año nos dice que el egoísmo no es racional en sus valoraciones y que puede dar lugar a las burbujas que están en los orígenes de las crisis económicas.

Con el Nobel de este año se refrenda el apoyo concedido a esta misma línea de investigación iniciada por el psicólogo Kahneman, nobel de economía en 2002. Y aunque parezca una crítica a los postulados de la economía ortodoxa, este enfoque, sin duda enriquecedor, parte de las mismas premisas. Pero introduce elementos que pueden poner de manifiesto los pobres y reduccionistas fundamentos antropológicos de la disciplina económica. Kahenman mostraba que, aunque yo sea egoísta y racional, a veces me equivoco al vender o comprar; Thaler demuestra que precisamente por ser egoísta me equivoco al valorar mi casa. Un gran avance, si tenemos en cuenta de dónde partimos.

El camino que puede conducirnos a una nueva disciplina económica más útil, práctica y realista que la actual pasa por reconstruir sus fundamentos antropológicos con nuevos materiales. El camino es largo y difícil, pero se ha empezado a andar.