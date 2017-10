Clowns bajo techo

L a decisión de proteger el XI Festival Internacional Clownbaret de la lluvia estaba más que justificada. El sábado amaneció gris, e incluso derramó sobre la capital una fina e intermitente llovizna antes de activar la agenda, y el público se pensó mucho salir de casa. Al final, pudo más la curiosidad que la modorra y algunos se "atrevieron" a pasar la mañana cerca del FIC 2017. Fue una jornada plomiza -con fases en las que el sol quiso sonreír tímidamente-, pero como dejó bien claro Queen en uno de sus temas banderas: "The show must go on". El festival resistió las dudas del parte meteorológico y ofertó una docena de propuestas en su antepenúltima jornada.

Perdió la magia de otras ediciones cuando te golpeabas de frente con el siempre enigmático transitar de unos clowns por los alrededores de la plaza del Príncipe, pero como bien apunta el dicho: si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña.

Bajo techo, salvo las exhibiciones que se celebraron en la plaza Secundido Delgado de La Laguna, los payasos hicieron de las suyas. A los pequeños se les salían los ojos de las órbitas contemplando a un ejército de chiflados que también fue capaz de trasladar a los mayores a un pasado mucho más antiguo que la propia historia del FIC. Fue un sábado en clave familiar que se cerró con las actuaciones de los rusos de Aga-Boom en el teatro Guimerá. La Recova, sin duda, se convirtió en un castillo de la risa por el que desfilaron Clownbaret, Malabreikers, Rey Mala, Isidro Silveira, Cabaret PSF y Cabaret OFF.

El que resiste, gana. Eso fue lo que hizo ayer un proyecto que no se dejó amedrentar por una falsa alarma de temporal. Es verdad que el riesgo existía, pero bajo techo creció sin incidencias una aventura que tiene programada varias actuaciones para el domingo. El grupo portugués Godot, por ejemplo, actúa a las 13:00 horas en el Centro de Arte La Recova (Santa Cruz de Tenerife) y, a partir de las 18:00 horas, en la Casa de Piedra (Garachico). La compañía andaluza La Banda del Otro representará "Yee Haw!", a las 13:00 horas, en La Recova y una hora antes los manchegos del grupo Pacolmo ocuparán el mismo espacio (12:00 horas). El TEA Tenerife Espacio de las Artes, por último, proyecta "Funny Bones" a las 17:00 horas.