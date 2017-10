E l Tenerife de ayer en Lorca ofreció la peor imagen que le recuerdo en mucho tiempo. No tuvo ni actitud ni fútbol. Saben ustedes que huyo del tópico de la falta de ganas todo lo que puedo, pero la primera parte en el Artés Carrasco fue una representación de soberbia inaceptable en un equipo profesional. A un campo no se puede salir a estar, a mirar, a dejar que sea el compañero el que haga tu trabajo. Los insulares parecieron esperar a que su mayor calidad decantara el partido ante un Lorca trabajador, solidario y consciente de sus limitaciones. Y fue precisamente esa calidad la que le permitió empatar en dos acciones absolutamente aisladas. Con un poquito (solo un poquito) de amor propio tras el descanso fue suficiente para igualar fuerzas. De fútbol hablamos otro día. Porque el problema se cronifica. Este Tenerife, que tiene materia prima para mucho más, no juega a nada. Y con actuaciones como la de ayer tampoco puede aspirar a nada.

@juanjo_ramos