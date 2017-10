"Aún es pronto para preocuparse"

Víctor Casadesús rescató con su gol un punto que no mereció el Tenerife. "Nos vamos contentos a medias por esa segunda parte", dijo el mallorquín consciente de que la primera no había sido nada buena. "No llegábamos a ningún balón, pero correr corríamos. El problema no es ese. El míster nos sabrá decir dónde fallamos, que seguro que ha sido en muchos sitios. Hemos hecho una mala primera parte", reconoció.

Sobre las críticas de Martí en sala de prensa, las calificó como "normales" aduciendo que "así estábamos todos en el descanso porque cada uno sabe cuando no juega bien. Somos los primeros que lo sabemos". El delantero blanquiazul prefirió quedarse con "ese espíritu de querer darle la vuelta" tras el descanso y aseguró que se van "con un empate, no sé si merecido o no". Los números fuera de casa no son buenos, pero a juicio de Casadesús "es pronto para preocuparse" porque hay "mucho margen de mejora". Por eso, no ve motivos para estar intranquilos. "En el entorno quizás sí, pero nosotros estamos tranquilos porque estamos entrenando muy bien. Fuera nos está faltando ese pasito adelante, pero queda tiempo para poder cambiarlo", dijo.

Mientras, Dani Hernández se mostró "contento porque sacamos un punto" y defendió "la casta y el orgullo" que sacó el Tenerife para empatar "en un campo que sabíamos que iba a ser difícil". A la hora de analizar los motivos del mal partido de los blanquiazules, expuso que "no nos salían las cosas, nos estaba costando mucho, pero tuvimos la fortuna de meter el gol de penalti en el último minuto. La primera parte no fue la que imaginamos. Nos veíamos desbordados, ni los rebotes nos salían a favor".

El portero blanquiazul pidió "seguir creciendo y pensar que a pesar de lo mal que estuvimos sumamos un punto". Tampoco observó falta de actitud. "Trabajamos bien los partidos, nos dejamos el alma siempre y los resultados positivos van a llegar", insistió . En cuanto a su actuación personal, se refirió al 2-0 en el que "la jugada es desafortunada porque el delantero se aprovecha del hueco pequeño que queda entre los centrales y yo". En este sentido, sí admitió que les gustaría "tener unos cuantos puntos más", pero que van a "rearmarse".