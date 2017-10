"Venir a La Palma debería ser obligado para todo el mundo"

Tino Soriano (septiembre, 1955) ha recorrido el mundo con su cámara a cuestas. Puede presumir de premios, exposiciones y publicaciones, pero sobre todo de poder mirar el mundo bajo el objetivo de la experiencia. Ahora se encuentra en La Palma, con motivo de Fotonature 2017.

¿Cómo se ve la naturaleza de La Palma detrás de una cámara?

Es un viaje en el tiempo. Desde estos bosques y vegetación hasta estas montañas que te hacen pensar en Dios. Es una experiencia única.

¿Enamorado de la Isla o lo dice por estar aquí?

No, no lo digo por estar aquí. Lo digo porque he viajado por todo el mundo y puedo comparar. La Palma es la combinación entre el paisaje y su gente. Los palmeros tienen uno de los caracteres más agradables y acogedores que he conocido en todo el mundo. Gente tranquila, con sentido del humor y trabajadores. Parece que no, pero en estos tiempos cuesta encontrar en el mundo algo que tenga tanta personalidad.

¿A qué huele la Isla?

Huele a vegetal, a niebla, a sol seco. Huele a paraíso. Venir a este sitio debería ser una terapia. Pasar aquí una temporada tendría que ser una obligación para todo el mundo.

Su trabajo también ha estado vinculado a la promoción. ¿La Palma es un producto conocido?

Las oficinas de turismo compiten por vender su producto. Antes solo las grandes multinacionales del turismo lo hacían, como podía ser Cancún, pero en estos momentos con las redes el que no corre vuela. Mi experiencia es que la gente de Fotonature que viene por primera vez a La Palma siempre dice sistemáticamente que quieren volver con su chico o con su chica a pasar aquí una semana por lo menos. Todo evento tiene mucha repercusión. De todas formas, aunque es bueno que venga turismo hay un punto de equilibrio.

¿Equilibrio?, lo dice un barcelonés...

Para mí y para muchos barceloneces Barcelona no es una ciudad acogedora porque sencillamente la hemos perdido. Vas por las Ramblas y el 90% de la gente son turistas, por lo que los comercios están diseñados para turistas y los precios suben.

¿Le extraña que la Isla proteja tanto su territorio?

Es un motivo de sana envidia. ¡He visto tantas cosas cambiar para mal! En turismo todo es relativo. Puedes decir que hay más economía, pero otra cosa es cuando hablamos de autenticidad y si entran ya los chanchullos inmobiliarios... Algo que ha durado dos millones de años se desvanece en treinta.

¿Cómo le "vende" La Palma a un amigo?

Me limito a enviarle un link porque la imagen vale más que mil palabras. No puede describir cómo es la Caldera de Taburiente. Pero si es una conversación le digo que si tuviera que encontrarme en algún lugar del mundo, me encontraría allí.

¿Sí? Después de conocer el mundo, ¿se perdería aquí?

Hay pocos lugares en el mundo que reúnan tantas virtudes. Y no es un cumplido. Me explico. Me gusta mucho la isla de Bali, pero posiblemente cuando llevara quince días allí me aburriría de la gastronomía, a lo mejor el idioma. Una cosa es irte una semana de vacaciones y otra plantearte un lugar para vivir. Todo el mundo sueña con irse a estas playas con palmeras que parece que es el paraíso y luego para mucha gente es lo más aburrido. Una vez te has bañado tres veces ya no sabes qué hacer. No hay cine, teatros, bibliotecas. No hay plan B. En La Palma puedes ir del mar a la cima más alta en una hora y luego todo lo que supone este cambio de clima, de vegetación, con cambios incluso en la cultura.

¿Qué se aprende viajando?

Aprendes que el mundo es un solo país y que la gente no es tan diferente como se pueda creer. Todos queremos una pareja estable, una familia que crezca en condiciones y queremos cultura para tener ideas y mejorar la sociedad. Eso lo quiere desde un beduino que vive en medio de la nada en el desierto hasta una persona que tiene la suerte de vivir en un barrio rico de Boston. Si tienes diez coches solo puedes conducir uno y si tienes diez casas solo puedes dormir en una. Te gustaría que todo estuviera mejor repartido porque también te encuentras con el sufrimiento y la necesidad.

Uno de los mejores festivales de fotografía

Tino Soriano es el director técnico de Fotonature 2017, un evento organizado por la empresa pública Sodepal, dependiente del Cabildo de La Palma, que cuenta con un elenco de grandes profesionales de la fotografía a nivel nacional e internacional que durante este fin de semana impartirán talleres y master class, con la participación de más de 350 personas. El propio Soriano considera que Fotonature es "uno de los mejores festivales de fotografía del mundo y no es una exageración. Lo digo por la categoría de la gente que ha venido".