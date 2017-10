Quejas de usuarios de la piscina municipal por el mantenimiento

"El mantenimiento deja mucho que desear en relación a la inversión que han hecho". La opinión es de Paco, usuario libre hace muchos años de la piscina municipal Acidalio Lorenzo. La da a este periódico, y la corroboran Juan y Jaime, dos amigos suyos también de mediana edad, en la puerta de la instalación, justo en la confluencia de las avenidas Benito Pérez Armas y Reyes Católicos. No son los únicos en quejarse.

"Hay turbidez en el vaso de 25 metros y ha aparecido por la falta de limpieza y filtrado", apunta Antonio, otra persona que va allí cada día a disfrutar de su deporte favorito: la natación.

No pertenece a clubes ni está federado. Su concepto es el de practicar la actividad física, sin más pretensiones. Añade: "Las máquinas no dan avío y una ha estado estropeada, igual que el robot para limpiar el fondo, también averiado entre una semana y diez días porque al parecer el operario estuvo de vacaciones. Nos han dejado caer que hay problemas en la empresa de mantenimiento que tienen que arreglar desde el ayuntamiento porque esta instalación ha recibido una enorme inversión para su reciente reforma y apenas todavía en una primera fase".

Otra queja de un afectado diferente que no quiere dar su nombre: "Los azulejos del piso son supuestamente nuevos y ya están encachazados de suciedad, negros en algunas zonas. Ejemplo de falta de mantenimiento".

En la instalación, apuntan, "ahora en el otoño, tras acabar los cursillos recibe mucho público. Los clubes por las tardes con sus entrenos y por las mañanas las ONG, además de los usuarios libres". Indican que "baños y vestuarios se limpian pero a los diez minutos están igual o peor. Hay que tener una continuidad". Y valoran: "El agua se empoza en las duchas exteriores y eso puede ocasionar un problema de hongos. No sabemos si hay algo estructural que dificulta el desagüe".

Estas fuentes insisten en que "los trabajadores se esfuerzan pero cobran tarde y mal y eso repercute negativamente, sin duda. Han vuelto a bajar la guardia y la impresión es que todo da igual".

Concluyen con una advertencia: "La temperatura del agua, otro hándicap eterno porque suele estar fría, ahora se regula sin problemas porque el ambiente exterior es inusualmente cálido pero cuando llegue el invierno ya se verá qué pasa".

Fuentes sindicales, de la CNT, en el OAD capitalino aseguran de entrada que "el pliego de condiciones indica que debe haber dos personas de limpieza y dos de mantenimiento, y hay tres y dos, respectivamente. O sea, más de lo que se exige". Sin embargo, añaden, "es de conocimiento público, así como también del propio OAD, que la empresa Soluciones Técnicas Canarias (SOTEC) es una de las que, como otras también contratadas por el OAD, incumplen las obligaciones para con sus trabajadores en temas tan importantes como el cobro de salarios del 1 al 5 de cada mes". "En la plantilla de Sotec en la piscina Acidalio Lorenzo son habituales los retrasos de hasta dos meses o más sin cobrar, lo cual supone la desmotivación laboral de los trabajadores, que, sin embargo, siguen con su labor al tiempo que reclaman una y otra vez el abono de sus salarios". Pero hay más problemas en esta instalación. "Uno de ellos es que se necesita más personal para la realización de las tareas a llevar a cabo en una piscina de estas dimensiones y el pliego de condiciones de contratación marca un número de empleados claramente insuficiente para mantener la Acidalio Lorenzo en perfectas condiciones, situación que se verá agravada cuando empiece a bajar la temperatura, sobre todo las nocturnas, y haya que poner y quitar las mantas térmicas, tarea que un solo trabajador no puede llevar a cabo salvo a costa de su salud y de su tiempo, pues Sotec no abona los salarios y mucho menos horas extraordinarias". Asimismo "falta de maquinaria adecuada para la limpieza de la zona de playa y gradas perimetrales, algo que sí viene estipulado en el pliego como tarea a llevar a cabo diariamente, pero que no se cumple porque no hay maquinaria ni personal suficiente para ello. Y por dicha maquinaria no se puede entender una simple pistola de agua a presión de escasa potencia". Para la CNT, "parte de los problemas que tiene la piscina municipal vienen determinados por estar al cargo de su limpieza y mantenimiento una empresa que no cumple sus obligaciones con los trabajadores, y no aporta el material necesario para tener la instalación como debería. Pero el OAD también elaboró un pliego de condiciones para la adjudicación con un número de personal escaso".

Expediente abierto

Fuentes de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz aclaran que "la empresa Sotec, que se encarga del mantenimiento de la piscina Acidalio Lorenzo, ya tiene abierto un expediente por incumplimiento de las condiciones fijadas en el pliego. Está pendiente de resolución y vamos a esperar a eso".

Inversión millonaria

La piscina Acidalio Lorenzo, que cumple 53 años este 2017, fue reabierta al público y la competición tras su rehabilitación el pasado mes de enero. La inversión realizada ascendió a algo más de 1,3 millones de euros para culminar una instalación "moderna y de primer nivel".