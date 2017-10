Diseñan una minicasa ecológica para acoger a refugiados

La primera minicasa ecológica modular, desmontable, transportable y de diseño hispano-francés para la acogida de refugiados empezará a funcionar el próximo lunes en el jardín de una casa particular de París.

Diseñada por cuatro arquitectos formados en la madrileña Universidad de Alcalá de Henares, junto con la asociación Quatorze, la vivienda ecológica destinada a hospedar solicitantes de asilo será una realidad una vez finalice la instalación en la capital francesa de la primera minicasa.

La iniciativa se enmarca en el programa "In my Backyard" (En mi jardín), ganador de la primera mención de honor del concurso internacional de arquitectura social "From border to home" (De la frontera a casa), celebrado en Helsinki en febrero del año pasado.

Según explicó a EFE Ricardo Mayor, uno de los arquitectos precursores de la iniciativa, la vivienda es "una solución a las personas que solicitan asilo durante el periodo que esperan la respuesta y pretende favorecer la integración social, frente a la exclusión".

La primera minicasa, desmontable y transportable, estará lista mañana en el jardín de Charlotte y Dominique, dos personas que se han ofrecido a destinar una parte de su parcela a hospedar a refugiados a través del programa "In my Backyard". "Ni los que acogen ni los que son acogidos pagan absolutamente nada por la minivivienda", señala Mayor, quien explica que el coste de la instalación, que ronda los 20.000 euros, "lo asumen los impulsores del proyecto gracias a la financiación colaborativa".

Los módulos son ecológicos, se han producido en talleres "fablab", que son unidades de producción a escala local, y la estructura se ha servido de maderas locales.