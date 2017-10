El futuro está en los números

G oogle, Facebook, los teléfonos móviles, los ordenadores, las redes sociales? todo tiene matemáticas. El futuro del mundo está en la ciencia y la tecnología y, consecuentemente, en las carreras científico tecnológicas. Sin embargo, en España -y el resto del mundo- cada vez existen menos vocaciones de este tipo, y según Clara Grima, matemática y divulgadora científica, esto se debe "al odio que se inculca hacia las matemáticas".

La científica y también profesora de la Universidad de Sevilla, que impartió varias charlas de divulgación científica durante el jueves y el viernes en la Universidad de la Laguna, tanto para estudiantes de primero de Matemáticas y Física, como para alumnos de Secundaria y Bachillerato, siente injusta esta calificación de su materia pues son "muy divertidas y están en todo lo que hacemos".

Aunque hay muchas razones para que este pensamiento haya enraizado en la sociedad, Grima lo achaca principalmente a la forma en que los maestros afrontan el impartir esta materia.

"En la carrera de Magisterio no se estudia matemáticas, sino su didáctica", explica y continúa: "Es como si en cocina te enseñaran a esferificar, pero no te dieran los ingredientes". Finalmente, esto les provoca "ansiedad" a la hora de enfrentarse a enseñar matemáticas porque no las controlan. "No es su culpa, simplemente nadie se los ha exigido", afirma.

No obstante, esto es un problema, porque normalmente lo que conocen los maestros es lo que "pone en el libro". "Si un niño destaca, los apagan porque no pueden seguirle el ritmo", explica. Para intentar paliar este problema la Real Sociedad de Matemáticas ha propuesto no poder acceder a la Escuela de Magisterio sin haber superado antes el Bachillerato científico tecnológico. "Me parece una buena idea, aunque mis seguidores de Twitter no se la tomaron tan bien", bromea.

La sociedad es, en otra parte, causante de este problema que se extiende desde el colegio hasta la universidad y los trabajos. "Es normal ver a alguien famoso o una persona relevante presumiendo de lo mal que se le dan las matemáticas", recuerda Grima, "sin embargo, nunca veo a nadie hacer un chiste de que no sabe leer".

Al final insiste en que "si le repites a un niño que es igual de malo que tú en matemáticas, no solo las verá difíciles sino que acabará rindiéndose sin intentar entenderlas". Estamos llegando a un futuro donde todo va a ser tecnología, robótica y análisis de datos, y en ese mundo los números serán los únicos que puedan ayudar a la sociedad a seguir avanzando.

Las chicas no están interesadas



Para Clara Grima, hay un hecho realmente preocupante: las mujeres no están interesadas por las carreras científico-técnicas. "En el futuro, se está quedando fuera el 50% de la población, que son las mujeres". Hay muchas teorías, según incide Grima, pero casi todas parecen apuntar a la llegada de los ordenadores personales a los hogares, allá por los años 80.

Antes de eso, cuando llegaron los IBM a la NASA quienes los utilizaban eran las mujeres. Ellas fueron las primeras "calculadoras y programadoras". Sin embargo, con el ordenador personal se asoció al juego y, concretamente, el de hombres. "Ahí empieza en todo el mundo el declive -que a mí personalmente me preocupa muchísimo- de las niñas que se quieren dedicar a la informática", explica Grima. La divulgadora insiste en este asunto al admitir que "en mis clases de informática en la Universidad de Sevilla, no hay chicas", de hecho, "a veces bromeo preguntando a mis alumnos si estamos en una despedida de soltero".

Sin embargo, hay una cosa "curiosa". En esta universidad en concreto, se ofrecen cuatro titulaciones de ingeniería informática: ingeniero de software, ingeniería informática, ingeniería computacional e ingeniería de la salud. Esta última, según declara Grima, "es informática pura y dura, con unas matemáticas aún más duras que las demás". Pero, "¿adivinas en cuál hay más mujeres? Exacto, en la de Salud". Siendo exactamente lo mismo, las chicas se decantan más por esta opción, simplemente porque "siempre han tenido el papel asociado a la cuidadora".