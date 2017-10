Campos (NC) censura a CC por su nula política

El portavoz adjunto del grupo parlamentario de NC, Luis Campos, censura al Gobierno de CC por su "nula" política de Vivienda, lo que, a su juicio, influye "de manera determinante" en el aumento de la pobreza y la exclusión social. Campos considera que el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo "no puede permanecer indiferente ni eludir, por más tiempo, sus responsabilidades" en esta materia. "Canarias debe tener una política propia de vivienda con independencia" de la conferencia sectorial estatal, según el diputado.

Campos hará comparecer a la consejera de Vivienda, Cristina Valido, en el pleno que comienza mañana ante la "sospecha de que nos encaminamos hacia una nueva legislatura perdida, pero con el agravante" de que el 44,6% de la población corre el riesgo de caer en la exclusión social. Durante dos años y medio de mandato, el gabinete "no ha hecho nada más allá" de ocasionales acciones en materia de rehabilitación urbana, que son "necesarias pero no prioritarias". "No hay política" en una competencia exclusiva de la Comunidad y "mucho nos tememos que tampoco habrá" un plan canario, cuando tuvo que haber uno" para el periodo de 2012 a 2015, del 2015 al 2018 y del 2018 a 2021.

A su juicio, "se impone, por urgente y necesario ante los alarmantes datos de pobreza, que Canarias tenga política propia en esto. No se puede eludir más las responsabilidades".