La gran milonga del "poliamor"

Se está acuñado un nuevo término hoy de moda: "poliamor". Con él, más mujeres que hombres intentan convencernos de que existe la capacidad de amar a varias personas a la vez, con la misma intensidad y en el mismo plano. Pero dejemos a un lado el poder amar a dos madres exactamente igual y centrémonos en una pareja. No hablamos de echar una cana al aire, ni tan siquiera de mantener una relación paralela en donde un amante te pueda dar lo que no puede tu cónyuge. No, hablamos sobre una relación donde, por ejemplo, una mujer afirma querer a varios hombres con la misma fogosidad y sentirse completa de esa manera. Y ni pensando en parejas liberales esto resulta factible, ya que los protagonistas hablan de amor y yo creo que solo piensan en sexo.

Jamás se ama a dos personas de la misma forma. Yo le preguntaría a los que se escudriñan los sesos filosofando sobre el "poliamor", si les resultaría grato que su pareja les confesara que sí, que ellos también son "poliamorosos" y que ella para él es una más entre cinco. Pero la pregunta por pasiva los desmonta de inmediato. Cada uno de nosotros queremos ser el protagonista de nuestra propia historia de amor, porque así somos y así seremos. Cosa bien distinta es que en un momento dado nos apetezcan otras experiencias totalmente lícitas. Como grito de neoliberación sexual tras un divorcio puede estar muy bien, pero una cosa es el amor y otra el sexo. Y la primera es la que mueve el mundo, aunque a veces parezca que es la segunda.

@JC_Alberto