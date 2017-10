"Los viajes han sido una escuela de vida"

La catalana Cristina Morató (1961) estudió periodismo y fotografía. Desde muy joven ha recorrido el mundo ejerciendo de reportera. A lo largo de una intensa vida profesional ha sido, además, directora de varios programas de RTVE. Ella será una de las protagonistas de la V edición de Periplo, Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras, que se desarrollará del 23 al 29 de octubre en el Puerto de la Cruz. Morató centrará su intervención en la figura de Lola Montes, la protagonista de su último libro "Divina Lola".

¿Cuánto tiene de periodista y cuánto de escritora?

Yo me siento ante todo periodista más que escritora, a pesar de que ya llevo publicados siete libros. Yo no escribo novelas, no hago ficción, todos mis libros están dedicados a rescatar del olvido a las grandes mujeres injustamente olvidadas por la historia. No invento nada, lo que hago es investigar sus vidas, a través de sus cartas, diarios, memorias o testimonios de la época. Además creo que en mi forma narrativa se nota un estilo muy periodístico. Así que yo diría que soy una periodista y viajera que escribe biografías de mujeres, muchas de ellas, viajeras y exploradoras cuyas hazañas han sido omitidas de los libros de texto.

¿Qué nos puede adelantar de su próxima presencia en Periplo?

Me han invitado a Periplo para hablar de una viajera un tanto original y poco conocida, Lola Montes, que es la protagonista de mi último libro "Divina Lola". Esta mujer fue una aventurera, cortesana y bailarina del siglo XlX que haciéndose pasar por exótica bailarina española -en realidad era irlandesa y se llamaba Elizabeth Gilbert- llevó una vida de viajes y aventuras impensables para una dama victoriana. Debutó en los teatros más importantes de Europa con sus danzas españolas, se codeó con literatos, políticos, músicos y aristócratas más célebres de su tiempo, como Alejandro Dumas, Honoré de Balzac y George Sand.

¿Qué diferencias o dificultad añadida entraña ser una mujer viajera respecto a un hombre viajero?

Me hacen a menudo esta pregunta y creo que no hay grandes diferencias o dificultades por el hecho de ser mujer. Yo he viajado mucho sola, casi siempre, incluso por países árabes, y debo decir que nunca he tenido problemas. Siempre intento ser respetuosa con las tradiciones del país que visito, por muy extrañas o retrógradas que puedan parecerme. Trato de pasar muy desapercibida para poder hacer mi trabajo y sobre todo me gusta escuchar y convivir con las mujeres, que casi siempre, son las protagonistas de mis historias. En este aspecto el ser mujer de abre las puertas porque las mujeres, ya sean masais o campesinas senegalesas, siempre reciben bien a una extranjera, y más si viaja sola y con tiempo. Otra cosa es que hay países que ahora, debido al narcotráfico, se han vuelto peligrosos.

Viajar alimenta y hace crecer a las personas, en su caso ¿cuál ha sido cómo ha influido?

Para mí los viajes han sido una escuela de vida y no sería la misma si siendo una adolescente no me hubiera liado la manta a la cabeza y hubiera puesto rumbo, como hice, a Centroamérica, en un viaje que fue mi bautismo de fuego. Me apasiona viajar, conocer otras culturas, otras formas de vida. Soy muy sociable por naturaleza y tengo bastante sentido del humor, así que no me ha sido difícil conectar con la gente, incluso con nativos hostiles en la Amazonía.

El Puerto de la Cruz inicia hoy un recorrido por la literatura de viajes en una nueva edición de Periplo, el Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras. Uno de los primeros en subirse a bordo será el divulgador ambiental Juan José Ramos Melo y una de las primeras paradas será África. El naturalista llevará a los asistentes al continente africano, para mostrar su riqueza desde la perspectiva de su flora y fauna. La cita está programada para las 20:15 horas, en la carpa del Museo Arqueológico, lugar en el que Ramos Melo será entrevistado por el periodista Leo Santiesteban. Antes, a las 19:00 horas, dará una conferencia el artesano vizcaíno Gotzon Cañada.