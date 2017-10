El ascenso directo queda a 4 puntos

Es pronto para andar obsesionándose con la clasificación, pero las distancias sí que importan y el Tenerife pudo respirar aliviado al contemplar ayer como el Valladolid-Lugo y el Rayo-Sporting acababan en tablas. Cualquier victoria en estos encuentros hubiera ampliado la distancia con el ascenso directo o el "playoff" (si el vencedor hubiera sido el equipo madrileño). La visita del Osasuna al Heliodoro el próximo domingo se convierte así en una buena posibilidad de acercarse a los de arriba (los navarros mantienen el liderato) y recuperar algo del crédito perdido.

"Esta categoría es muy igualada, muy dura y muy larga", sostenía ayer Juan Carlos Real que ve a su equipo "en una buena línea". Es consciente de que "evidentemente hay que mejorar fuera de casa muchas cosas", pero apuesta por "seguir adelante" sin entretenerse mucho en lamentaciones porque apenas "van once partidos y queda mucho". En este sentido, recuerda que "los equipos en casa salen muy fuertes", lo que dificulta competir a domicilio.

El mediapunta refleja el sentir del vestuario cuando admite que "lo mejor fue el resultado". Y es que "no fue un buen partido", puesto que el Lorca "nos ha sometido desde el principio". Al Tenerife le faltó "ser más contundente". El partido se puso "muy en contra con el dos a cero", pero el gallego cree que mejoraron en la segunda parte. "Esto no para, hay poco descanso y hay que seguir", se propuso no queriendo entrar en detalle sobre las razones del mal momento que atraviesa el equipo.

"No se trata de tomarlo con más o menos calma. Cuando el conjunto no está bien somos los primeros que lo sabemos y los primeros que lo analizamos. Igual cuando ganamos también tenemos los pies en el suelo", aclaró pidiendo calma porque queda mucho por delante y hay tiempo de mejorar. Ni la "euforia" tras la goleada al Alcorcón ni el desastre ahora. Así lo ve.

Titular de nuevo en el Artés Carrasco después de descansar en el choque contra el Numancia, Juan Carlos se siente "un jugador más" que se limita a tratar "de hacer lo que me pide el entrenador, de ayudar al equipo y aportar mi granito de arena". Ante el Lorca anotó su tercer gol de la temporada. "Estoy teniendo suerte de cara a portería y colaborando en ese sentido. Eso es bueno para el grupo, así que en general puedo decir que estoy contento", especificó el lanzador del penalti que supuso el 1-1.