Abromaitis, sinónimo de eficacia desde el 6,75

C ada vez que se levanta en el perímetro los rivales tiemblan. No es para menos. Sus números, como el algodón, no engañan. Tim Abromaitis está viendo el aro más grande que nunca desde el 6,75 en la competición doméstica. En los cinco partidos disputados, el americano de Waterbury ha convertido 10 de los 19 lanzamientos intentados desde el triple, lo que supone un respetable 52,63% de acierto. Un porcentaje que mejora sus registros en las anteriores campañas ligueras: un 35,88% en la 2015/2016, y un 37,66% en la pasada. Aún tiene mejores guarismos en la Basketball Champions League, donde exhibe un extraordinario 75% en los dos partidos de esta temporada.

Abromaitis castigó con dos triples al RETAbet Bilbao Basket en el partido del pasado sábado. Unas canastas que le sirvieron para instalarse en la lista de los 10 jugadores del CB Canarias que más triples han anotado en la historia de la Liga ACB, con 86. El ala pívot adelantó al otrora jugador canarista Jordi Freixanet, que ocupaba la citada décima plaza con 85.

El "top 10" está comandado por Germán González. El albaceteño superó los tres centenares de triples como aurinegro. También aparecen jugadores de la vigente plantilla, como Richotti -segundo, con 186-, Rodrigo San Miguel -sexto, con 120- y Davin White -séptimo, con 104-. Ya se está asomando Javier Beirán -84-.