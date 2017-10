Victoria y liderato para el Dimurol

El CV Fachadas Dimurol Libby's confirmó su buen momento al imponerse al Feel Volley Alcobendas. Las blanquiazules no dudaron en aprovechar la oportunidad y prolongar su buena dinámica sellando su tercera victoria consecutiva, hecho que las coloca en la primera posición de la tabla de la Superliga Iberdrola.

Dispuestas a no cometer los mismos errores del primer encuentro de la Supercopa, las tinerfeñas salieron muy enchufadas a la pista (8-2). A pesar del largo viaje por los contratiempos sufridos este fin de semana, la aptitud de las madrileñas fue de menos a más (13-12). No obstante, la mejora en recepción del Alcobendas no fue suficiente para frenar el potente ataque blanquiazul, con una brillante Patricia Suárez (25-17).

La igualdad en el electrónico se instaló en el segundo parcial (9-9). El rápido juego del rival supuso una tarea difícil de solventar para las pupilas de David Martín (20-19). El Dimurol Libby's se vio obligado a emplearse a fondo para llevarse finalmente un disputado segundo parcial (25-22).

La escuadra canaria insistiría en el tercer y último set para seguir controlando el ritmo del encuentro ante un luchador Feel Volley Alcobendas (8-6). Bajo la efectiva dirección de Cristina Sanz, las leonas de Taco apretarían los dientes para impedir las acciones dañinas del adversario en la red (18-14). El buen trabajo colectivo del Dimurol en tuvo su recompensa y las tinerfeñas sellarían su tercer triunfo liguero por 25-19.

3-0

Fachadas Dimurol Libby's-Alcobendas

CV Fachadas Dimurol Libby's: Patricia Suárez, Daniele Batista, Cristina Sanz, Marisa Fernández, Mame Diouf, Natalia Kvas -inicial- Laura Naranjo (líbero).

Feel Volley Alcobendas: Alicia de Blas, María Alejandra Álvarez del Burgo, Esther Rodríguez, Alejandra Olalla, Ana Muller, Andrea de Aranzadi -inicial- y Raquel Díaz (líbero).

Árbitros: Aday Francisco González Arencibia y Alexis Fuentes Barrasa.

Parciales: 25-17 (23'), 25-22 (30') y 25-19 (24').

Incidencias: partido aplazado correspondiente a la tercera jornada de la Superliga Iberdrola, disputado en el Pablos Abril ante 200 espectadores.