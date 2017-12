Nuestras islas son un auténtico filón para las artes, con una cantera que pisa fuerte y pide comprensión y ayuda. Tenemos en la órbita mundial primeras figuras de ámbito cultural, especialmente en el canto lírico, pero también actores y actrices, bailarines, arquitectos, escultores, artesanos y grupos de folclore internacionales. En este último sector priman las ayudas y lo comprendo, pues es nuestra razón de ser, pero las autoridades políticas andan más preocupadas por sus rencillas y enfrentamientos con otros partidos que no tienen tiempo de pensar en todos los ciudadanos, aunque el dinero es el que hay y la vaca no puede exprimirse más.

Que los políticos tienen el estómago bastante lleno es un hecho, por eso se les ocurren cosas como lo último de Román Rodríguez, que pide aumentar el número de parlamentarios. Será para tener en las islas más administradores que administrados. Dicen que se estrujan el cerebro buscando soluciones para atender a los miles de parados, y meten dinero a porrillo en la fábrica de inactivos en que se ha convertido la Universidad. No creo que necesitemos más abogados, arquitectos, aparejadores o ingenieros; sin embargo, faltan profesionales técnicos de nuevas tecnologías o licenciados en idiomas con proyección, como el chino o el ruso. Pero donde existe un mundo por explorar es en la cultura, donde hay jóvenes que claman por un puesto donde desarrollar sus cualidades; para esto escasea el dinero. Conozco a una joven de l6 añitos, virtuosa con la flauta, con una media de diez en la carrera. ¿Dónde puede la muchacha desarrollar su especialidad? Las plazas en la OST son intocables; están ocupadas mayoritariamente por extranjeros, así que probablemente deba emigrar lejos de su tierra y familia.

Los gobernantes no comprenden que es primordial ocupar a tantos jóvenes parados que desamparados ocupan su ocio en fiestas en las que pierden el tiempo bebiendo o metiéndose química en sus cuerpos sin desarrollar. Hay una manera mejor de utilizar las neuronas, y la cultura es una buena salida para evitar los problemas a los que arrastra la sociedad. La opción más lógica es un teatro o auditorio, pero también son válidos casinos, círculos, bibliotecas, librerías, bancos? y evidentemente restaurantes, bares y cafeterías. Todos son lugares perfectos para cantar, bailar, declamar, tocar instrumentos, contar cuentos o chistes?, solos o en grupo, pues no solo se amenizan bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños o despedidas de soltería. Todo vale para entretener al ciudadano. ¿Qué hace falta? Pues que los empresarios tengan una buena Ley de Mecenazgo que les permitan ceder sus locales a cambio de rebaja de impuestos, y que los artistas tengan un régimen especial de autónomos, como sucede en Alemania, con el que tributan cuando cobran el trabajo y tienen seguros médicos especiales. Con este método aumentarían las altas a la seguridad social, saldrían muchos que se ven abocados a la economía sumergida, y se daría cobertura a un sector muy castigado: jóvenes a los que tener ocupados para que no se conviertan en parásitos del sistema. Para lograrlo necesitamos gobernantes desprendidos y destinar más fondos a cultura. El futuro está en el ocio y el entretenimiento. Este año superaremos las cifras de turistas, y a muchos ya nos les basta con el sol y playa, buscan otros campos por explorar: cultura, gastronomía, naturaleza?

Toda mi vida he tratado de ayudar a los artistas, especialmente a cantantes de ópera y zarzuela. Por eso conozco sus sueños e ilusiones y soy consciente de sus necesidades. Algunos han alcanzado la gloria, otros han hecho un camino constante y tranquilo, pero muchos han quedado rezagados, porque no encontraron apoyo o la desazón les abrumó. Esta es la premisa de Nido de Arte, un proyecto idea de mi apasionado e inquieto amigo de la juventud, Víctor Padrón, que busca ayudar a jóvenes con un futuro prometedor para que no queden en el olvido. De entrada ya sabe que en la plaza de San Francisco muchos bares y cafeterías necesitan animar a la clientela, y organizar estos pequeños espectáculos es un primer aldabonazo que los mandamases deberían tener en cuenta.

La cultura es el pan de los hombres y la incultura es el hambre del pobre de espíritu. Gracias, Víctor, por compartir tu proyecto. No dejes nunca de soñar. ¡Feliz Navidad!

