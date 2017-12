Nos comprometimos a que los gomeros tuvieran voz propia, sin otra obediencia que no fuera la de defender sus intereses, y así ha sido. Allí donde están las mujeres y hombres de Agrupación Socialista Gomera (ASG), la voz de los gomeros se escucha alta y clara, y sus preocupaciones y demandas son escuchadas como merecen. Pero, situando a La Gomera por encima de todo, hemos tenido claro desde el primer día que lo que es bueno para Canarias es bueno para los gomeros. La defensa de nuestra isla conlleva comprometernos igualmente con el resto de Canarias.

Sabemos que La Gomera se defiende contribuyendo a que tanto en el ámbito autonómico como estatal se impulsen medidas que apuesten por la justicia social, por los equilibrios territoriales y por la igualdad. Y en nuestro caso, siendo como somos padres, hijos y nietos de generaciones de gomeros que han vivido en primera persona las dificultades que conlleva nacer, crecer y desarrollar una labor profesional en una isla como la nuestra, sabemos a qué nos enfrentamos, y nos sentimos especialmente cerca de islas como El Hierro, La Palma, Fuerteventura o Lanzarote. Las islas donde viven los canarios de segunda categoría en servicios, derechos y oportunidades.

Arrimamos el hombro con Gran Canaria o Tenerife en las muchas cosas que nos unen, pero nos sentimos especialmente unidos a esas islas que algunos denominan periféricas o menores y nosotros llamamos las "menos iguales", islas que han salido adelante con mayores esfuerzos y problemas.

Hemos logrado que los derechos de los gomeros sean mejor atendidos, a pesar de que algunos lo consideran revolucionario. Pero en ASG estamos convencidos de que nuestra experiencia está siendo observada con interés y simpatía por decenas de miles de canarios que también se enfrentan en su día a día a la realidad de las islas "menos iguales". Miles de familias que quieren y merecen que su voz, diferente a la de quienes solo entienden Canarias pensándola desde Tenerife o Gran Canaria, también se escuche alto y fuerte.

No estamos en ningún tripartito ni alianza que no se funde en esa base de justicia social. Es importante decirlo una y otra vez. En estos años desde el Gobierno autonómico se están dando pasos en la dirección correcta, y por eso ASG ha apoyado numerosas medidas que pueden y deben contribuir a generar desarrollo y más y mejor empleo en donde más se necesita. Sin embargo, hay aspectos en los que se puede hacer más para corregir un modelo de desarrollo desequilibrado, perverso porque concentra la riqueza discriminando territorios, porque concentra el poder institucional en sólo dos islas y que durante décadas ha dado la espalda a quienes vivimos en las islas no capitalinas. Eso debe acabarse.

Los gomeros han visto reforzada su voz. Hemos conseguido que se entienda y comparta nuestra apuesta por un modelo verdaderamente responsable, sostenible y respetuoso con los valores medioambientales y paisajísticos de la isla. Pero no debemos quedarnos aquí. Creemos que lo que es justo para La Gomera también lo es para La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote. Creemos que también sus dificultades deben contar con voces propias que se escuchen como nos escuchan a nosotros.

Creemos que las Islas están caminando en la buena dirección, pero también estamos convencidos de que deben hacerse mayores esfuerzos para lograr que se entienda a Canarias. Y entenderla pasa necesariamente por reconocer y comprender que somos siete islas con necesidades y capacidades distintas que requieren un mayor esfuerzo en todos los órdenes.

Entender a Canarias significa enterrar injusticias históricas, acabar con la concentración de decisiones en solo dos islas, multiplicar políticas y acciones dirigidas a mejorar la vida de los que peor están pasándolo: tanto de los territorios como de las personas. Entender a Canarias es hacer política que discrimine a favor de los más débiles para igualar las condiciones de vida y las oportunidades de los canarios de todas y cada una de las islas. Entender a Canarias, como la entendemos enAgrupación Socialista Gomera, pasa por defender como defendemos a La Gomera, pero también por estar junto a quienes más dificultades tienen en La Palma, El Hierro, Fuerteventura o Lanzarote.

En Agrupación Socialista Gomera agradecemos que otras formaciones políticas reconozcan públicamente el difícil trabajo que estamos llevando a cabo contra una historia injusta. O que se nos tienda la mano para posibles alianzas. El interés que a otras formaciones o en otras islas no capitalinas ha despertado nuestra labor nos refuerza en la idea de seguir dando voz a los gomeros, pero también a quienes más problemas encuentran en su día a día en islas que, como la nuestra, arrastran históricamente la condición de "menos iguales".

Y aprovecho estas fechas donde nos acordamos de los menos favorecidos para enviar, desde La Gomera, un mensaje de felicidad y solidaridad a todos los canarios. Especialmente a aquellos que peor viven y que escuchan con esperanza hablar de ese archipiélago nuevo, justo y equitativo que defiende la Agrupación Socialista Gomera.

*Presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz de ASG en el Parlamento de Canarias