Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, aseguró que sabe que le van a "meter ostias" en los análisis que se harán posteriores al encuentro por el planteamiento táctico que hizo del duelo.

El técnico decidió colocar al croata Mateo Kovacic en el "once" inicial en el lugar de Isco, a quien sentó y después no sacó al campo. Perdió el choque y, cuestionado por su decisión, reconoció que será criticado por su planteamiento. "Para nada me arrepiento. En la primera parte, si metemos goles, el partido habría sido diferente. Sé que me van meter ostias, pero esto es fútbol", comentó.

Para Zidane, el Real Madrid empezó muy bien, completó una buena primera parte y tuvo opciones de marcar. Después, reconoció que sus jugadores tuvieron un error defensivo en el primer gol y después, el segundo, llegó con la expulsión de Dani Carvajal, que complicó la situación. "Estamos mal porque es una derrota que duele, pero no vamos a bajar los brazos. El Madrid nunca se rinde pase lo que pase. Es un momento complicado por la derrota, por los tres goles. No merecimos esto, pero es fútbol y es lo que hay", señaló.

Por su parte, Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, dijo que la Liga "no está sentenciada", pese a la abultada diferencia de puntos que saca a sus competidores, y se mostró convencido, después de la contundente victoria frente al Real Madrid, que no ganó tácticamente a Zinedine Zidane.

"No está sentenciada la Liga. Llevamos ventaja a los rivales, pero no nos fijamos en eso. Nos interesa sumar puntos, tener sensaciones y mirar hacia adelante", dijo Valverde, que apuntó que "conseguir los puntos es muy costoso, pero se pierden a toda pastilla".

Valverde señaló que le no ganó la partida a Zidane. "No creo que haya ganado la partida táctica a Zidane. Esto es un juego en el que dependes de un detalle, de un momento determinado, y luego el resultado va cayendo. Cuando un equipo pierde, todos nos ponemos tremendistas. Lo digo por experiencia, como cuando vine en la última Supercopa de España".

